Henning Eschemann bilanziert über 40 Jahre fürs Gemeinwohl

Der Geschäftsführer des Paritätischen Braunschweig, Henning Eschemann, verabschiedet sich Ende des Monats in den Ruhestand. Nach über 40 Jahren beim Paritätischen spricht er im Abschiedsinterview mit Chefredakteur Armin Maus über seine Wurzeln und seine Geschichte, über die Herausforderungen der Arbeit des Paritätischen in der Corona-Krise und die Pläne, die er im Ruhestand verfolgen will.

Wenn man so in seiner Aufgabe aufgeht, wie Sie das getan haben, wie blicken Sie auf die vergangenen 40 Jahre zurück?

Ich bin zufrieden und auch glücklich. Ich bin in meiner Rolle gereift und habe die Bodenhaftung nie verloren, das war mir immer wichtig.

Stolz bin ich darauf, dass das Thema was uns bewegt, die soziale Arbeit, über die Jahre mehr wahrgenommen wurde. Das ist wichtig und richtig. Spaß hat mir die Zusammenarbeit mit Ihnen, also der Zeitung, gemacht. Als Mitglied der Gemeinsam-Preis-Jury und bis zuletz t als Part des Goldenen Herzens durfte ich viele tolle Projekte begleiten. Aber auch die Öffentlichkeitsarbeit für den Paritätischen spielt hier für mich eine große Rolle. Tue Gutes und Rede darüber – dass an diesem Satz etwas dran ist, habe ich schnell gemerkt.

Sie sind als Geschäftsführer des Paritätischen in Braunschweig in einer Organisation tätig gewesen, in der die Komplexität der Einrichtungen und der Projekte extrem hoch ist. Wie wird man trotzdem allen Bedürfnissen und Menschen, die dort arbeiten, gerecht?

Ich bekomme viel von jungen Menschen mit. Viele von Ihnen wollen ein Handbuch haben fürs Arbeiten, damit sie wissen, was sie zu tun haben. So einfach ist es aber häufig nicht. Das Spektrum an Aufgaben und Wünschen ist bei uns, beim Paritätischen, manchmal so breitgefächert, dass auch ich abends richtig platt nach Hause gekommen bin. Ich habe dadurch über die Jahre gelernt, nicht mehr alles selbst zu machen, sondern Menschen auch einzubeziehen. Zuhören, schauen welche Bedürfnisse es wo gibt, und Vertrauen schenken, ist mir wichtig. Bei 650 Beschäftigen verlasse ich mich auf die Leistungskraft und das dynamische Miteinander. Das ist eigentlich die Maxime. Denn das Vertrauen, was ich Menschen gebe, und die Freiheit, auch etwas selbst zu machen: Diese zwei Aspekte bewirken so viel. Ich bringe meinem Gegenüber Vertrauen entgegen, der gibt es mir zurück, und so habe ich die Räume geschaffen, dass er selbstständig agieren kann. Was möchte ich mehr?

Heute sitzt mir ein Henning Eschemann gegenüber, der in sich ruht. Was hat diesen Mann geprägt?

Einmal im Jahr, wenn die jungen Menschen zu uns kommen, die ihr freiwilliges soziales Jahr bei uns absolvieren, dann erzähle ich diese Geschichte auch gerne: Ich komme vom Land, genauer aus dem Südkreis des Landkreises Peine. Und ich bin stolz, ein Bauernjunge zu sein. 1953 geboren, gehöre ich zu den sogenannten Kriegskindern. Mein Bruder ist zwei Jahre älter als ich. Ich war sehr sportlich, habe Zehnkampf und Leichtathletik gemacht und viel trainiert. Durch den Einfluss meiner Lehrer habe ich eine Ausbildung als Chemielaborant bei den Stahlwerken Peine und Salzgitter gemacht. Hier bin ich jedoch recht schnell aufgefallen: Denn nicht gleich ohne Nachzudenken in die IG Metall einzutreten, war zu damaligen Zeiten schon sehr ungewöhnlich. Stattdessen habe ich mich damit auseinandergesetzt, was soziale Gerechtigkeit bedeutet. Ein Thema, das mich schon früh beschäftigt hat.

Warum?

Mein Vater hatte einen kleinen Hof und meine Mutter musste hier mitarbeiten. Aber sie musste sich die Erlaubnis einholen, denn Frauen durften damals ohne die Genehmigung des Ehepartners nicht arbeiten. Das war für beide nicht einfach. Mein Bild von Gleichberechtigung ist durch dieses Verhältnis geprägt worden. Aus dieser Biografie, der Geschichte die dahinter steckt, habe ich vieles aufgesogen. Damals konnte ich noch nicht sagen, was ich damit mache. Schnell war für mich jedoch klar, dass die Arbeit als Chemielaborant zu dröge ist. Deswegen habe ich dann auf dem zweiten Bildungsweg Sozialpädagogik an der Fachhochschule Braunschweig- Wolfenbüttel studiert.

Das heißt, Sie sind in all den Jahren der Region treu geblieben?

Genau, ich bin von meinem Misthaufen nicht runtergekommen. Aber ich habe meinen Weg hier gefunden. Ich habe meine Frau kennengelernt und bin dann zum Paritätischen gekommen. Hier hatte ich mit Menschen unterschiedlicher Art, ob das junge Menschen sind, besonders junge Mädchen mit Bulimie, oder ob das die Senioren oder Suchtkranke waren, zu tun. Ich hatte schnell ein Verständnis für die soziale Arbeit, habe mich im Organisieren wohlgefühlt und ein Talent dafür entwickelt, Menschen zusammenzubringen. Und ich war bereit, für das Gute zu streiten und mich dafür Stark zu machen. Eigenschaften, die mich weiter gebracht haben und mir an vielen Stellen und in all den Jahren häufig geholfen haben. Ich würde sagen, dass ich meinen Platz im Leben gefunden habe.

Wir haben mit Ihrer Hilfe, der Hilfe des Paritätischen, und durch die Hilfsbereitschaft unserer Leserinnen und Leser über drei Millionen Euro bei der Aktion „Das Goldene Herz“ mobilisieren können. Was stand dabei für Sie im Vordergrund?

Mir waren hier immer die Würdigung und die Anerkennung des Engagements besonders wichtig . Manchmal ging es mir dann gar nicht so sehr ums Geld, sondern darum, was wir den Institutionen und Projekten entgegenbringen können. Durch die Rückmeldungen der Projekte wurde ich hier in unserem Handeln bestärkt. Für sie war alleine die Nominierung schon Anerkennung genug. Die Berichterstattung und die Spendenausschüttung kamen dann als Bonus noch dazu. Auf der anderen Seite stand für mich im Vordergrund, dass wir im Blick behalten, dass jedes Jahr ein anderer Schwerpunkt gesetzt wird und wir dadurch ein nachhaltiges Vertrauen zu den Leserinnen und Lesern herstellen. Ein gutes Miteinander zwischen den sozialen Projekten zu fördern, ist hier ebenfalls wichtig. Neid heraufzubeschwören war nie unser Anliegen, wir haben immer versucht abzuwägen, wo in welchem Jahr die Not groß ist und wo wir mit unserem Spendenaufruf gut helfen und unterstützen können.

Das gute Miteinander stand für Sie häufig im Mittelpunkt. Nun hören wir viel über die Spaltung der Gesellschaft, über die Abstände, die größer werden. Wie ist Ihr Eindruck hierzu in unserer Region?

Da muss mehr getan werden. Unsere Gesellschaft driftet wirklich auseinander. Und die Suche nach schnellen Lösungen wird uns hier nicht helfen, da bin ich mir sicher. Ich vermute, dass diese Entwicklung viel mit Angst zu tun hat. Angst, dass es mir persönlich schlechter gehen könnte, wenn ich etwas abgebe. Der Umgang miteinander wird kälter. Der Dialog bleibt aus. Genau hier muss jedoch ein gewisser Optimismus entwickelt werden. Ein Umdenken muss stattfinden, sonst steuern wir immer weiter auf eine Katastrophe zu. Für unsere Region kann ich hier keine detaillierte Aussage treffen, dass können andere besser. Aber Menschen, die jetzt nicht teilhaben können, Familien, denen es etwa an der Ausstattung für Homeschooling fehlt, da muss etwas passieren. Wir verlieren durch die Corona-Pandemie außerdem langsam den Kontakt, gerade zu den Familien mit schwierigen Verhältnissen. Wir wissen nicht, was hinter der Haustür, hinter der Wohnungstür passiert. Hier hatten wir vor der Krise einfach einen besseren Einblick. Die Kinder haben in den Einrichtungen berichtet, was zu Hause passiert. Und unsere Mitarbeiter konnten dann überlegen, was sie tun können, sollte es Probleme geben. Wie bewältigen wir also diese Krise? Das ist einer der Punkte, der mich aktuell sehr beschäftigt.

Und darüber hinaus?

Die Menschen suchen auch vermehrt nach Orientierung und Kommunikation. Normalerweise können wir hier viel über unsere Einrichtungen beim Paritätischen bewirken. Doch die Corona-Pandemie macht uns den Kontakt unmöglich. Hier geht es nicht mehr um materielle Sorgen, sondern um emotionale Sorgen. Es geht also nicht nur um die Frage von Einkommensverteilung. Es geht um die Frage: Wie gehen wir in dieser Gesellschaft miteinander um? Es ist dann eben auch eine Frage, inwieweit man tatsächlich einen bestimmten Teil des gesellschaftlichen Prozesses für etwas verantwortlich macht, was am Ende des Tages jeder einzelne beeinflussen kann.

Sie haben gerade schon angesprochen, dass es wichtig ist zu sehen, was hinter den Türen passiert. Ein wichtiges Anliegen ist es der Politik ja gerade die Schulen und Kitas offen zu halten.

Genau. Eine These ist es, dass das Homeschooling-Prinzip bedeutet, dass wir die Kinder im Stich lassen. Auch in Fachgesprächen spielt dieser Aspekt eine große Rolle. Wir haben einfach die Sorge, dass der Kontakt zu den Kindern aus schwierigen Verhältnissen sonst abbricht. Der Kontakt ist wichtig, es geht dabei dann nicht mehr nur um die Gesundheit des Körpers vor einer möglichen Infektion, sondern auch um die Gesundheit von Leib und Seele. Meine Hoffnung ist es, dass wir das künftig besser hinbekommen. Das wir den Kontakt mit allen technischen Mitteln auf beiden Seiten gut halten können, auch wenn dies selbstverständlich kein Ersatz für den persönlichen Kontakt ist. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung.

Sie wirken in diesem Gespräch so dynamisch und motiviert wie immer. Was macht Henning Eschemann im Ruhestand?

Mein Freundeskreis ist groß, und in den letzten Jahren mussten diese Freunde häufig zurückstecken, so dass ich hier nun künftig hoffentlich mehr Zeit finden werde. Und meine Frau will mit mir wandern gehen. Auch das steht auf meiner Liste für den Ruhestand. Auf keinen Fall werde ich gleich Vorsitzender eines Vereins, um meine Expertise

dort einzubringen. Auch wenn ich gewisse Talente habe, wird die

Kraft doch langsam weniger. Von daher weiß ich, dass ich gut haushalten muss. Respekt vorm Alter und Zeit für Ruhe, auch das ist menschlich. Von daher warte ich darauf wie das Leben mich jetzt überraschen wird und was noch auf mich zukommt.