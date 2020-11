Einbeck: Prozess-Start nach Hausanschlag von Rechtsextremisten

Einbeck. Einen illegalen Böller sollen zwei Männer in den Briefkasten einer Flüchtlingshelferin in Einbeck geworfen haben. Zunächst bestand Terrorverdacht.

Zwei Angehörige der rechtsextremen Szene in Südniedersachsen stehen wegen eines Sprengstoffanschlags auf ein Privathaus in Einbeck von diesem Dienstag (9 Uhr) an vor Gericht. Die 23 und 26 Jahre alten Männer sollen im Juni einen nicht zugelassenen Böller in den Briefkasten einer Frau geworfen haben, die sich gegen Neonazis und für die Flüchtlingsorganisation Seebrücke engagiert.

Der Sprengsatz explodierte und zerstörte den Briefkasten an der hölzernen Haustür. Dabei verletzte sich der 26-Jährige an beiden Händen. Das Duo habe beabsichtigt, ihre Missachtung für die Frau auszudrücken, ihr einen Denkzettel zu verpassen und sie einzuschüchtern, erklärte die Generalstaatsanwaltschaft Celle.

Einem dritten Beschuldigten kann keine Tatbeteiligung nachgewiesen werden

Die Celler Zentralstelle Terrorismusbekämpfung hatte zunächst auch gegen einen dritten Beschuldigten ermittelt, konnte dem 21-Jährigen aber keine Tatbeteiligung nachweisen. Zunächst stand auch die Bildung einer auf Dauer angelegten kriminellen Vereinigung im Raum, diese muss aber aus mindestens drei Personen bestehen. Nun sind die beiden Männer wegen Sachbeschädigung, versuchter schwerer Brandstiftung und versuchter Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion angeklagt. Verhandelt wird vor dem Amtsgericht Einbeck.

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hatte den Anschlag am 10. Juni aufs Schärfste verurteilt. „Wir dulden in Niedersachsen keinen Extremismus – egal, wo er herkommt“, sagte der SPD-Politiker am Tag danach. Der 26-Jährige ist bereits in der Vergangenheit wiederholt durch rechtsextreme Aktivitäten aufgefallen. Einer der beiden Angeklagten soll auch im Herbst 2019 in der KZ-Gedenkstätte Moringen im Landkreis Northeim mit antisemitischen Äußerungen provoziert haben.

