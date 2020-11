Corona macht Weihnachtsmann aus Celle arbeitslos

Seit 30 Jahren verwandelt sich Willi Dahmen in den Wochen vor dem Heiligen Abend in den Weihnachtsmann. Meist im roten Santa-Claus-Kostüm, manchmal auch als Heiliger Nikolaus tritt er in Kaufhäusern, bei Firmenfeiern und auf Weihnachtsmärkten auf. Für den 68-Jährigen ist es die stressigste und schönste Zeit des Jahres. Doch die Corona-Pandemie stellt auch sein Leben auf den Kopf. „Alle Verträge sind gecancelt“, sagt der Weihnachtsmann aus Celle mit einem Seufzen. „Mir blutet das Herz. Aus Frust habe ich mir letzte Woche meinen Bart abgeschnitten. Der ist nur noch drei Zentimeter lang.“

dpa