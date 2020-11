Kultusminister verteidigt Corona-Vorgaben für Schulen

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) ist im Landtag im Zusammenhang mit der Corona-Situation an Schulen unter heftigen Druck der Opposition, aber auch des Koalitionspartners CDU geraten. „Diese Strategie funktioniert derzeit nicht“, sagte die CDU-Abgeordnete Mareike Wulf in einer „Aktuellen Stunde“ im Landtag zu den Vorgaben des Landes.

Zunächst hatte der FDP-Kultuspolitiker Björn Försterling einen hohen Grad von Verunsicherung bei Schulleitungen, Lehrern, Schülern und Eltern beklagt. Lehrer, in deren Klasse ein Schüler positiv getestet worden sei, wanderten von einer Klasse in die nächste. Das Land schließe Zoos und Museen, aber 30 Schüler dürften in einen Raum und in überfüllte Schulbusse. Auch beim Einsatz von Luftreinigungsanlagen tue das Land nichts. „Es gibt Studien, dass sie helfen“, sagte Försterling.

CDU: „Unterschiedliches Echo“ aus Schulen

Die CDU-Abgeordnete Wulf sprach von einem „unterschiedlichen Echo“ aus den Schulen auf die Vorgaben des Landes. Ab einer 7-Tage-Inzidenz von 50 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner gilt eine Maskenpflicht ab Klasse 5 auch im Unterricht, ab einer Inzidenz von 100 gehen Schulen ins Wechselmodell, falls zusätzlich an der jeweiligen Schule das Gesundheitsamt Auflagen wie die Quarantäne einer Kohorte angeordnet hat. Wulf kritisierte insbesondere die Situation in der Schülerbeförderung. „Zur Not braucht es klare Vorgaben, wie Schulbusse besetzt werden können“, sagte Wulf. Die Gesundheitsämter seien am Limit, Lehrer berichteten, dass die Behörde gar nicht oder erst nach stundenlangen Warteschleifen zu erreichen seien. „Informationen von den positiven Fällen kommen von den Eltern“, so Wulf. Insbesondere für besonders gefährdete Lehrer seien außerdem FFP2-Masken nötig. Dies hatte unter anderem auch die Lehrergewerkschaft GEW gefordert. Auch müssten versetzte Schulanfangszeiten genutzt werden.

Ein Schild mit der Aufschrift "Bitte in den Fluren, Gängen und auf der Treppe eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen!" ist nach den Herbstferien an einer Säule in einer Grundschule zu lesen. Foto: Foto: Moritz Frankenberg / dpa

Wulf warf Minister Tonne indirekt vor, die Situation im Herbst und Winter unterschätzt zu haben. Tonne habe die Lage im Sommer anders eingeschätzt, sagte die CDU-Abgeordnete. Die Situation habe sich aber verschärft. Kitas und Grundschulen müssten in jedem Fall offengehalten werden, sagte sie unter Verweis auf das nach Studien vergleichsweise geringe Infektionsrisiko dort. Sie legte Tonne aber nahe, über ein Wechselmodell in den oberen Klassen nachzudenken. Auch die Grüne Julia Willie Hamburg kritisierte fehlende Lüftungsmöglichkeiten in vielen Schulen. „Wir brauchen Investitionen in gute Lüftungsanlagen, und zwar heute“, sagte Hamburg. Abstand sei in Schule gar nicht möglich. „Es geht darum, verschiedene Schutzmaßnahmen aufzubauen“, betonte Försterling.

Tonne: Schulen sind „pandemiefest“

Tonne wies die Vorwürfe zurück. „Unsere Schulen sind pandemiefest“, sagte Tonne unter Anspielung auf den Titel der „Aktuellen Stunde“ („Schulen pandemiefest machen“). Der erste „Lockdown“ habe außerdem gezeigt, welche pädagogische Bedeutung der Präsenzunterricht habe und wie wichtig die Betreuung für die Berufstätigkeit der Eltern sei. Zoos und Freizeiteinrichtungen sei deshalb geschlossen, um der Priorität der Bildung Rechnung zu tragen. Darüber sei in der Debatte gar nicht geredet worden. Luftreinigungsfilter seien allenfalls unterstützend zum Lüften einsetzbar. Entscheidend sei das Lüften. Erst kürzlich hätten die Schulträger über eine Abfrage mitgeteilt, dass dies funktioniere - Räume, in denen nicht gelüftet werden könne, würden nicht für Unterricht genutzt. Niedersachsen habe als einziges Bundesland „Szenario B“ klar formuliert, sagte Tonne zu den Regelungen für das Wechselmodell. Dabei geht eine Hälfte der Klasse in die Schule, die andere macht Lernen zuhause. Tonne kündigte an, dass die Schulen für Angebote im Wechselmodell, etwa Ganztag, noch besser ausgestattet würden.

SPD: Debatte wenig hilfreich

Der SPD-Abgeordnete Stefan Politze kritisierte die Debatte als wenig hilfreich. Zwar machten Verbesserungen beim Schulbuseinsatz sicher sinnvoll. Im Wirtschaftsausschuss des Landtags habe ein Gesundheitsamtsleiter allerdings auf die hohe Luftzirkulation durch das Türöffnen an Haltestellen in den Bussen hingewiesen. Tonne habe außerdem in zahlreichen Briefen an Schüler, Eltern und Schulen die Lage und Maßnahmen erläutert. Er habe einen „klaren Plan“. Dass der Landeswirtschafts- und Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) zusätzliche Mittel für die Schülerbeförderung angekündigt habe, sei gut, aber auch dessen Aufgabe und Zuständigkeit.

