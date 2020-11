Demonstrationen: Polizei fordert Vernunft von Gerichten

Angesichts der Demonstration der Bewegung „Querdenken 351“ am Wochenende in Dresden fordert die Polizei nun ein verantwortungsbewussteres Vorgehen der Behörden und Gerichte, damit im Ernstfall die Lage für die Polizei beherrschbar bleibt.

Nach der „Querdenken“-Demonstration in Leipzig mit der massenhaften Missachtung von Corona-Regeln hat die Gewerkschaft der Polizei in Niedersachsen vor ähnlichen Kundgebungen an die Verantwortung der Gerichte appelliert. „Natürlich muss das Recht auf Versammlungsfreiheit als hohes Gut gewahrt bleiben“, sagte der GdP-Landesvorsitzende Dietmar Schilff am Dienstag. „Das gilt aber auch für das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Darum sind die Infektionsschutz-Auflagen umzusetzen – zum Schutz der Bevölkerung sowie auch für Polizeibeschäftigte.“ Nur wenn die Staatsgewalten umsichtig, verlässlich und vorausschauend arbeiteten, könnten Krisensituationen erfolgreich bewältigt werden.

GdP weist Kritik an Polizisten in Leipzig zurück

Für Kritik an der Polizei, wie sie teilweise auch aus der Bundespolitik kam, zeigte Schilff kein Verständnis: „Wenn Kolleginnen und Kollegen in Einsätze geschickt werden, bei denen im Vorfeld klar ist, dass die Demonstrierenden keinen Wert auf den Infektionsschutz legen, wenn abzusehen ist, dass sich gewaltbereite Rechtsradikale und Hooligans unter den Teilnehmenden befinden und wenn dann im Anschluss die Polizei auch noch als Sündenbock für Ausschreitungen an den Pranger gestellt wird, dann können wir das nicht akzeptieren.“

Bereits am Freitag dieser Woche wollen 200 bis 500 Gegner der Corona-Maßnahmen in Hannover auf die Straße gehen. Auch am Samstag der kommenden Woche werden in Hannover zur Demonstration der Gruppe „Querdenken“ nach Angaben der Polizei vom Dienstag rund 600 Teilnehmer in Hannover erwartet. Am vergangenen Wochenende waren nach Polizei-Angaben zu einer „Querdenken“-Demonstration in Bremen statt zuvor 1000 angekündigter Teilnehmer allerdings nur rund 150 gekommen. Die Kundgebung, die parallel zur Leipziger Demonstration stattfand, war als norddeutsche Großkundgebung angekündigt worden und verlief friedlich.

