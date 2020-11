Die Senioren-Residenz Stiemerling in Herzberg ist von mehreren Corona-Infektionen betroffen.

Herzberg. Vier der Bewohner sind verstorben. In einem Osteroder Pflegeheim haben sich drei Mitarbeiter mit dem Coronavirus angesteckt.

15 Corona-Infektionen an Seniorenheim in Herzberg am Harz

Die Senioren-Residenz Stiemerling in Herzberg und das Alten- und Pflegeheim St. Jacobi in Osterode sind von Corona-Infektionen betroffen. Das bestätigte Landkreis-Sprecher Ulrich Lottmann auf Nachfrage unserer Zeitung. Beide Häuser hätten die Kreisverwaltung gebeten, die Öffentlichkeit zu informieren, so Lottmann.

Von den derzeit 64 Bewohnern der Senioren-Residenz Stiemerling sind demnach 10 nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert. Das habe ein Reihentest in der Einrichtung gezeigt. Zudem ist bei 5 Beschäftigten eine Corona-Infektion bestätigt. „Tragisch ist der Tod von vier Bewohnern in Verbindung mit den Corona-Infektionen“, sagt der Sprecher. Darüber sei eine weitere Ausbreitung in der Einrichtung derzeit ausgeschlossen – das wurde aufgrund eines zwischenzeitlich zweiten Reihentests verifiziert.

Die Residenzleitung arbeite eng mit Gesundheitsamt, Heimaufsicht und Krisenstab des Landkreises zusammen. Die erforderlichen Maßnahmen wurden getroffen: Die infizierten Bewohner sind separiert, ihr Gesundheitszustand wird überwacht. Die infizierten Beschäftigten befinden sich in häuslicher Quarantäne. Versorgung und Betreuung in der Einrichtung sind laut Lottmann aktuell gewährleistet. Die Angehörigen sind über die Situation informiert. Weitere Einrichtungen oder Dienste der Stiemerling-Gruppe seien nicht betroffen. Corona-Infektionen in Osterode Wie der Sprecher unserer Zeitung ebenfalls bestätigte, gibt es aktuell auch drei Corona-Infektionen in Verbindung mit dem Alten- und Pflegeheim St. Jacobi. „Es handelt sich ausschließlich um Beschäftigte der Einrichtung“, so Lottmann. Das Alten- und Pflegeheim ist derzeit grundsätzlich für Besucher geschlossen. Dabei handele es sich um eine vorsorgliche Maßnahme – Bewohner der Einrichtung sind nicht betroffen. Das ist durch einen Reihentest bestätigt. „Das ist eine tolle Nachricht für die Einrichtung, deren Angehörige und den Krisenstab des Landkreises“, sagt er. Das Alten- und Pflegeheim St. Jacobi in Osterode. Foto: Mark Härtl / HK-Archiv Geschäftsführer Hans-Hermann Heinrich beschreibt Lottmann zufolge den Ablauf wie folgt: Eine in der Einrichtung beschäftigte Person habe sich aufgrund von Symptomen beim Hausarzt testen lassen. Nach dem positiven Befund, der dem Haus umgehend mitgeteilt wurde, seien die Beschäftigten mit Kontakt zur infizierten Person in häusliche Quarantäne geschickt und das Gesundheitsamt verständigt worden. In Zusammenarbeit mit dem Krisenstab des Landkreises wurde der Reihentest für sämtliche Bewohner und Beschäftigte organisiert, rund 270 Personen. Das Ergebnis waren die positiven Befunde bei zwei weiteren Beschäftigten. Das Hygienekonzept des Hauses habe sich bewährt, sagt Heinrich mit Blick auf die durchweg negativen Befunde bei den Bewohnern. Deren Versorgung und Betreuung sei gesichert. Am 16. November werde die Einrichtung wieder für Besuche geöffnet, kündigt er an. Test-Team hat sich bewährt Wie Ulrich Lottmann weiter ausführt, werden die Testungen im Kreisgebiet durch ein Team des Landkreises durchgeführt. Es handelt sich um Beschäftigte der Kreisverwaltung und der kreiseigenen Beschäftigungsförderung GAB Südniedersachsen – durchweg Freiwillige teils mit medizinischer Ausbildung, die extra geschult sind. Kreisrätin Marlies Dornieden erläutert: „Das Verfahren hat sich bewährt. Dass Landkreis-Team ist professionell, flexibel und schnell einsetzbar. Wir schaffen es, viele Menschen in kurzer Zeit an zentralen Orten im Kreisgebiet zu testen. Das ist ein unschätzbarer Vorteil wenn es darum geht, ein Infektionsgeschehen aufzudecken und einzudämmen.“ Sie fügt hinzu: „Die Freiwilligen arbeiten mit hohem Engagement und großer Empathie. Sie sind innerhalb von Stunden einsatzbereit – auch am Wochenende. Und sie stellen sich immer wieder auf die Menschen ein, kommen mit Kindern ebenso zurecht wie mit Bewohnern in Alten- und Pflegeheimen.“ Unsere Corona-Übersicht: Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort