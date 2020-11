Die Corona-Pandemie hat Deutschland und die Region Göttingen weiterhin fest im Griff. Im Corona-ABC beantworten die Redakteure Britta Bielefeld und Michael Brakemeier wichtige Fragen rund um das Virus und erklären während der Pandemie häufig genutzte Begriffe.

Alter: Derzeit liegt das durchschnittliche Alter der Patienten, die mit einer Covid-19-Erkrankung stationär im Weender Krankenhaus behandelt werden müssen, bei Ende 60. Die Universitätsmedizin Göttingen berichtet, dass dort intensivpflichtige Patienten aller Altersklassen behandelt werden. Das Robert-Koch-Institut teilt mit, dass das Risiko einer schweren Erkrankung ab 50 bis 60 Jahren stetig ansteigt. Insbesondere ältere Menschen können demnach, bedingt durch das weniger gut reagierende Immunsystem, nach einer Infektion schwerer erkranken.

Bordelle: bleiben für den Publikumsverkehr und Besuche geschlossen. Geregelt sind die „Betriebsverbote sowie Betriebs- und Dienstleistungsbeschränkungen“ in Paragraf 10 der „Niedersächsischen Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus SARS-CoV-2“ (Niedersächsische Corona-Verordnung). Sie nimmt Bezug auf das Prostituiertenschutzgesetz. Danach sind Prostitutionsstätten „Gebäude, Räume und sonstige ortsfeste Anlagen, die als Betriebsstätte zur Erbringung sexueller Dienstleistungen genutzt werden“. Auch den Betrieb von „Prostitutionsfahrzeugen“ verbietet die Corona-Verordnung. Für einige Sexarbeiter hat die Pandemie drastische Auswirkungen.

Corona: Sars-Cov-II, Corona und Covid 19: Was bedeutet was? Corona ist eigentlich eine Virusfamilie. Das Virus, das derzeit die Welt befällt, heißt Sars-Cov-II. Auch das Sars-Virus (Sars-Cov-1), dem 2002/2003 hunderte Menschen zum Opfer fielen, gehört in diese Familie. Coronaviren wurden nach Angaben des Robert-Koch-Instituts erstmals Mitte der 1960er- Jahre identifiziert. Sie können Menschen und Tiere infizieren. Ihren Namen haben sie wegen ihres Aussehens, das an eine Sonnen-Korona erinnert. Wenn jemand mit dem Virus infiziert ist und daran erkrankt, dann heißt diese Erkrankung Covid-19. Covid steht für „Corona Virus Disease“, also Corona-Krankheit, die erstmals Ende 2019 nachgewiesen wurde.

Erlaubt sind derzeit etwa Friseurbesuche. Foto: Arne Dedert / dpa

Dienstleistungen: Bereits im ersten und auch jetzt im zweiten (Teil)-Lockdown sind einige sogenannte körpernahe Dienstleistungen verboten, andere nicht. Erlaubt sind derzeit Friseurbesuche, Kosmetikbehandlungen dagegen untersagt. Medizinisch notwendige Behandlungen wie die diabetische Fußpflege und Physiotherapie sind ebenfalls erlaubt. Tattoostudios sind geschlossen.

Ecmo: Der Begriff steht für „Extracorporale Membranoxygenierung“. Das heißt, eine Maschine übernimmt die Atmung eines kranken Menschen – so auch bei Covid-19-Patienten mit schwersten Symptomen. Die Ecmo wurde zur Behandlung von Patienten mit einem akuten Lungenversagen entwickelt, bei denen die Chance besteht, dass die Lunge sich mit der Zeit wieder erholt.

Familienfeiern: Wird der Index von 50 überschritten, dürfen maximal zehn Personen aus zwei Haushalten und enge Angehörige privat zusammenkommen. Das gilt sowohl beim Aufenthalt in Privaträumen als auch unter freiem Himmel. In Gaststätten und anderen öffentlich zugänglichen Örtlichkeiten dürfen ebenfalls maximal bis zu zehn Personen für private Anlässe zusammenkommen.

Bundesweit ist die Gastronomie geschlossen. Foto: Bernd Thissen / dpa

Gastronomie: Seit dem 2. November haben bundesweit alle Restaurants, Bars und Cafés geschlossen. Der sogenannte „Lockdown light“ gilt für vier Wochen. Das von der Politik formulierte Ziel heißt, dass am 30. November wieder Lockerungen möglich sind.

Hygiene: Abstand, Händewaschen, Alltagsmaske. Mit dieser AHA-Regel soll die Ausbreitung des Coronavirus verhindert werden. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung erweitert jetzt die Regel auf AHA+L+A. Nämlich plus Lüften und App.

Impfstoff: Alle hoffen darauf. Laut Robert-Koch-Institut steht derzeit noch kein Impfstoff zur Verfügung. Demnach gibt es aktuell mehr als 35 Impfstoff-Kandidaten, die sich aber fast alle noch in der präklinischen Entwicklungsphase befinden. „Man muss aktuell davon ausgehen, dass es frühestens 2021 einen Impfstoff gegen Covid-19 in relevanten Mengen geben wird”, so das RKI. Bisher galt eine Zeitspanne von der Virusanalyse bis zur Marktzulassung eines Impfstoffs von 15 bis 20 Jahren. Neue Technologien und Erfahrung mit Impfstoffen gegen verwandte Viren wie Mers-CoV machen eine schnellere Entwicklung wahrscheinlich.

Joggen: Darf ich ohne Maske laufen gehen? Bei sportlicher Betätigung wie Joggen oder Radfahren besteht keine allgemeine Maskenpflicht. Aber Achtung: In der Stadt Göttingen (auf und innerhalb des Walls), in Osterode, Hann. Münden, Duderstadt, Bad Lauterberg und Herzberg gilt ab einem Index von 50 innerorts eine Maskenpflicht, ebenso in der Gemeinde Seeburg auf dem „Traumspielplatz“. Auch beim Joggen.

Krankschreibung: Wer an einer Erkältung leidet, kann sich nach telefonischer Rücksprache vom Arzt krankschreiben lassen. Darauf weist die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hin. Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) kann der Arzt Patienten dann für maximal sieben Tage ausstellen, ohne dass Arbeitnehmer dafür in die Praxis kommen müssen. Die neue Regel soll während des Novembers für vorerst vier Wochen gelten.

Lüften: Stadt und Landkreis Göttingen setzen in ihren Schulen vorerst auf regelmäßiges Lüften der Klassenräume, um Infektionen mit dem Coronavirus vorzubeugen. Von technischer Unterstützung durch Filter- und Lüftungsgeräte halten sie nichts. „Räume regelmäßig tüchtig zu lüften, ist aus Sicht des Gesundheitsamtes für die Stadt und den Landkreis Göttingen optimal. Dadurch kann ein bestmöglicher Luftaustausch erfolgen, der potenziell infektiöse Aerosole reduziert“, sagt etwa Dominik Kimyon, Sprecher der Göttinger Stadtverwaltung. Das Kultusministerium verweist auf die „Formel 20-5-20“ – nach 20 Minuten Unterricht fünf Minuten lüften – wie sie etwa im „Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplan Corona Schule“ dargestellt ist.

Ein Hinweis auf die geltende Maskenpflicht. Foto: Caroline Seidel / dpa

Masken: Gängiges Modell ist die Mund-Nasen-Bedeckung (MNB, Alltagsmaske) aus handelsüblichen Stoffen und aus dem Drogeriemarkt. „Mund-Nasen-Bedeckungen tragen dazu bei, andere Menschen vor feinen Tröpfchen und Partikeln zu schützen, die beim Sprechen, Husten oder Niesen ausgestoßen werden“, so die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA). Für diesen Fremdschutz gebe es wissenschaftliche Hinweise. Ein Eigenschutz für die Träger sei aber nicht belegt.

Nachtleben: Fehlanzeige. Clubs, Diskotheken und ähnliche Einrichtungen sind geschlossen.

Ordnungswidrigkeiten: Wer gegen Corona-Verordnungen verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Die kann nach Angaben der Landesregierung mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet werden. Ein Bußgeldkatalog bietet den niedersächsischen Kommunen eine Orientierung, wie mit Verstößen gegen die Verordnung umgegangen werden soll. Für die Kontrolle und die Verhängung von Bußgeldern sind die Ordnungsämter der Kommunen zuständig und hilfsweise die Polizei.

Partikel-filtrierende Halbmasken: Die „Filtering Face Piece” oder auch FFP-Masken schützen den Träger vor Partikeln, Tröpfchen und Aerosolen. Masken ohne Ventil filtern sowohl die eingeatmete als auch die ausgeatmete Luft und bieten daher neben dem Eigen- auch einen Fremdschutz. Masken mit Ventil hingegen filtern nur die eingeatmete Luft und ermöglichen daher keinen Fremdschutz, sie sind nur für sehr wenige Anwendungsgebiete in Kliniken vorgesehen, so die BzgA. Wegen der gestiegenen Infektionszahlen fordert die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft inzwischen kostenlose FFP2-Masken für Lehrkräfte und andere Schulbeschäftigte.

Quarantäne: Die Quarantäne dient dem Schutz vor der Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus. Sie ist laut RKI „eine zeitlich befristete Absonderung von ansteckungsverdächtigen Personen oder von Personen, die möglicherweise das Virus ausscheiden.“ Die Quarantäne soll die Verbreitung der Erkrankung verhindern. Die Maßnahme wird vom Göttinger Gesundheitsamt angeordnet. Dort wird festgelegt, wie lange jemand in Quarantäne bleiben muss.

R-Wert: Dieser Wert ist die Reproduktionszahl. Sie gibt an, wie viele Personen ein Infizierter im Mittel ansteckt.

Shutdown: Das Wort bezeichnet in der englischen Sprache „die Schließung einer Fabrik, eines Geschäftes oder anderen Unternehmens, entweder für kurze Zeit oder für immer“. So steht es im Wörterbuch „Collins Dictionary“. Das Wort bezieht sich auf die Wirtschaftswelt – oder das Herunterfahren eines Computers. Das Wort Lockdown hingegen bedeutet im Englischen einen „Zustand der Isolation, Eindämmung oder des eingeschränkten Zugangs“.

Theater: Auch in Göttingen haben aufgrund der Coronakrise die Theater für zunächst vier Wochen geschlossen.

Universität: Nachdem an der Universität Göttingen das Sommersemester in der Corona-Pandemie überwiegend digital gestaltet wurde, wird das Wintersemester nun als sogenanntes Hybrid-Semester angeboten – mit einem wieder verstärkten Präsenzbetrieb. Zurzeit sehe die Hochschule keinen Anlass, die seit dem 1. Oktober geltenden Regelungen zum Präsenzbetrieb und zum Homeoffice zu ändern, heißt es im Newsletter der Uni. Das Präsidium hat allerdings die Regelungen zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung an der Universität wesentlich verschärft. Alle aktuellen Entwicklungen, Änderungen und neuen Regelungen veröffentlicht die Uni im Internet.

Verordnung: Das Leben unter Corona-Bedingungen regelt in Niedersachsen die „Niedersächsische Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus SARS-CoV-2“ (Niedersächsische Corona-Verordnung). Die derzeit gültige Fassung ist seit 2. November in Kraft.

Die Corona-Warn-App der Bundesregierung. Foto: Marius Becker / dpa

Warn-App: Die Corona-Warn-App der Bundesregierung kommuniziert über Bluetooth mit anderen Smartphones. Wird ein Nutzer positiv auf das Coronavirus getestet, gibt die Anwendung an diejenigen Nutzer einen Alarm aus, die dem Infizierten für eine gewisse Zeit so nahe gekommen sind, dass sie sich angesteckt haben könnten. Nach einem Alarm sollten Nutzer das Gesundheitsamt kontaktieren und selbst einen Test machen. Die Warn-App gibt es für die Betriebssysteme iOS und Android. Bislang ist sie knapp 22 Millionen Mal heruntergeladen worden. Mehr als drei Millionen Testergebnisse wurden mittlerweile digital übermittelt (Stand: 6. November). Zuletzt hatte es zunehmend Zweifel an der Wirksamkeit der Corona-Warn-App bei der nationalen Pandemie-Bekämpfung gegeben. Unter anderem wurde kritisiert, dass die Daten der App nicht automatisch an die Gesundheitsämter weitergeleitet werden.

XXX: Hinter xxx verbirgt sich im Internet eine sogenannte Top-Level-Domain. Sie ist primär für Websites mit erotischem oder pornografischem Inhalt gedacht. Schon während der ersten Corona-Phase im Frühjahr standen Pornos hoch im Kurs. Einige Anbieter verzeichneten auf ihren Plattformen einen Anstieg der Streaming-Zeiten um 20 bis 30 Prozent. Während des Lockdowns kamen Erotik-Plattformen wie Pornhub auf die Idee, ihre Premium-Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Auch Dating-Apps verzeichneten mehr Nutzer. Dass in Deutschland außer Toilettenpapier und Nudeln auch Kondome gehamstert wurden, legen die Verkaufszahlen im Frühjahr nahe. Bei den gängigen Anbietern hatten sich im Mai die Umsatzzahlen gegenüber dem Vormonat fast verdoppelt.

Yogamatte: Sie zählt zu den Gewinnern der Corona-Krise. Geschlossene Fitnessstudios und angespannte Nerven im bewegungslosen Homeoffice treiben die Menschen auf die Matte, die sich mittlerweile in vielen Wohnungen findet.

Zoom: Jetzt populäre Video-App, die viele vom Arbeiten zu Hause kennen. Geht auch mit Teams oder Skype.

Unsere Corona-Übersicht der aktuellen Nachrichten: Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort