Rechtsmediziner in Hannover obduzieren rund 1000 Leichen im Jahr

Wie im Tatort-Film: Drei matte Metalltische stehen mit Abstand von zwei Metern nebeneinander, eine Ablauffuge in der Mitte, ein Tablett mit Sezierbesteck am Kopfende. Kurze und lange Messer, Pinzette, Löffel, Schere und Zwirn. Daneben auch gröberes Werkzeug: eine Rippenschere für den Brustkorb, eine oszillierende Knochensäge für den Schädelknochen. Zwischen den Tischen steht ein Skelett. Irgendwie wirkt es deplatziert. Aber Professor Michael Klintschar, Leiter des Instituts für Rechtsmedizin an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), sagt trocken: „Manchmal können wir nicht jeden Knochen sofort zuordnen.“

Ein Skelett hilft manchmal bei der Zuordnung von Knochenteilen. Foto: Ingeborg Obi-Preuß

Dabei zeigt er auf ein Tuch, das auf einem Tisch liegt: darauf verschiedene kleine Knochen, fein säuberlich nebeneinander aufgereiht. Die Polizei hat sie gebracht. Irgendjemand hat sie gefunden. Und nun sollen die Rechtsmediziner an der MHH klären, was es mit den Teilen auf sich hat. Bei solchen Aufgaben hilft manchmal das Skelett. Wobei in diesem Fall das Auge des Profis schon reicht: „Für Menschenknochen sind die zu klein“, sagt Professor Klintschar, „das wird ein Tier gewesen sein“.

Für Besucher sind die Türen hier eigentlich fest verschlossen, und zur Zeit ist – coronabedingt – auch für Journalisten der Blick nur eingeschränkt möglich. Professor Klintschar hat mich dennoch mitgenommen in seine „heiligen Hallen“, hat sich einen grünen Kittel übergestreift und mir einen kurzen Aufenthalt gewährt.

Rund 1000 Menschen landen pro Jahr auf den Tischen im Seziersaal der Rechtsmedizin an der MHH. Das Gesetz schreibt vor, dass mindestens zwei Ärzte an einer Obduktion beteiligt sind, dazu ist noch ein Präparator notwendig. „Bei einer Obduktion wird zuerst die Körperoberfläche akribisch Quadratzentimeter für Quadratzentimeter untersucht“, erklärt der Rechtsmediziner den festgeschriebenen Ablauf. Gesucht wird nach Einstichstellen, krankhaften Hautveränderungen, Faserspuren oder tastbaren Brüchen. Alles wird genau notiert. Jedes Zeichen kann ein Hinweis sein. „Schaum vor dem Mund beispielsweise kann auf ein Ödem hindeuten, schwarzer Stuhl am After auf Magenblutungen“, erklärt Klintschar.

Eine Obduktion dauert meist bis zu dreieinhalb Stunden

Eine Obduktion läuft immer nach dem gleichen Muster ab: Für jeden Schritt gibt es das entsprechende Instrument. Foto: Ingeborg Obi-Preuß

Danach werden alle drei Körperhöhlen geöffnet: Kopf, Brusthöhle und Bauchhöhle. Jedes einzelne Organ wird herausgenommen, untersucht, gewogen, begutachtet. Meistens laufen diese Prozesse gleichzeitig ab, werden also von verschiedenen Ärzten vorgenommen. Bei einem begründeten Verdacht wird im Labor gezielt nach Rückständen von Drogen oder Giftstoffen gesucht. Im Durchschnitt dauert eine Obduktion zwischen anderthalb und dreieinhalb Stunden.

Am Kühlraum vorbei, gehen wir zurück. Hier warten die Toten auf ihren Termin. Die Körper sind auf fünf Grad heruntergekühlt, ein roter Fußzettel mit Namen und Geburtsdatum soll vor Verwechselungen schützen. „Eigentlich sind wir zuständig für Forschung und Lehre“, sagt der Professor. Die rechtsmedizinischen Aufgaben wurden eher so nebenbei mitgemacht. Lange Zeit funktionierte das, aber irgendwann war klar: So geht es nicht. Seit fünf Jahren gibt es jetzt einen sogenannten Versorgungsauftrag vom Land. Ausstattung und Budget haben sich verbessert – relativ. „Wenn Sie nach Hamburg schauen, da ist die Rechtsmedizin topmodern ausgestattet, mit einem eigenen Computertomografen, der uns hier sehr fehlt“, bemängelt Klintschar. Im Moment müssen die Geräte der Klinik mitbenutzt werden – wenn sie denn frei sind.

Drei Prozent aller Toter werden obduziert

Beim Blick über die Grenzen gibt es noch ganz andere Unterschiede. „Die Länder des ehemaligen Ostblocks beispielsweise führen schon immer sehr viel mehr Obduktionen durch als wir, und wenn Sie in die Schweiz schauen, davon können wir nur träumen“, sagt Klintschar. Es nagt an ihm, dass die Rechtsmedizin in Deutschland flächenmäßig noch immer dünn besetzt ist. Man könne fast vermuten, dass dahinter mitunter politischer Wille steckt. Denn je weniger obduziert wird, desto weniger Gewalttaten tauchen in der Statistik auf. Klintschar sagt: „Bei weniger als drei Prozent aller Toten wird eine Obduktion angeordnet – viel zu wenig!“ Dazu kommt: Je weiter das nächste rechtsmedizinsche Institut entfernt ist, desto weniger Obduktionen werden angeordnet.

Was ist das? Die Polizei brachte diese Knochen ins Institut. Die Rechtsmediziner der Medizinischen Hochschule Hannover klären jetzt die Herkunft. Foto: Ingeborg Obi-Preuß

Zeit, Geld, Organisation – alles Faktoren, die die Entscheidung für eine Obduktion oder Begutachtung beeinflussen. „Kurz: Je weiter Sie von der Rechtsmedizin entfernt sind, desto eher kommen Sie mit einem Mord durch“, bringt er die Problematik auf den Punkt. In Deutschland wird im internationalen Vergleich sehr wenig obduziert, die Quote liegt nur bei rund zwei Prozent. Klintschar schlägt vor, 15 Prozent aller Toten zu obduzieren, nach dem Zufallsprinzip – „das könnte mögliche Täter abschrecken und wäre eine Qualitätssicherung im Krankenhaus.“

Die Frage, ob der Beruf ihn verändert habe, müssten eher andere beantworten, meint der Vater von drei Kindern. „Ich war immer schon ein bisschen zynisch“, räumt er ein. Ihn und seine Mitarbeiter schützt im Normalfall eine gewisse Distanz. „Anders als beispielsweise der Hausarzt sind für uns die Opfer fremd“, sagt er. Wenn er ein Gewaltopfer begutachtet, Wunden und Verletzungen dokumentiert, oder wenn ein Toter auf seinem Seziertisch liegt und er Organ für Organ und Knochen für Knochen auf ein Verbrechen hin untersucht, ist der 55-Jährige durch und durch Profi. Doch manchmal hält die Distanz nicht. Besonders tragische Fälle – wieder ein totes Baby nach einem Schütteltrauma, wieder eine junge Frau, die von einem Stalker erschlagen oder misshandelt wurde – diese Taten lassen auch den Leiter der Rechtsmedizin nicht unberührt. Trotz jahrzehntelanger Erfahrung. Oder vielleicht auch deshalb.

ProBeweis: Hilfe für Opfer häuslicher und sexueller Gewalt

Aber es gibt auch positive Entwicklungen. Eine solche Erfolgsgeschichte hat Professor Klintschar mit seiner Mitarbeiterin, Frau Professor Debertin, als „Netzwerk ProBeweis“ an den Start gebracht und seit Jahren weiter zum Erfolg geführt. „Wenn Frauen Opfer häuslicher oder sexueller Gewalt werden, ist die Hemmschwelle hoch, den Täter anzuzeigen. Denn die meisten Übergriffe geschehen im sozialen Umfeld durch Ehe- oder Lebenspartner“, weiß der Rechtsmediziner. Wenn sich die Opfer Wochen oder Monate später dann doch zu einer Anzeige durchringen, gibt es meistens keine gerichtsverwertbaren Spuren und Beweise mehr. „Mit ProBeweis haben wir ein Netzwerk geschaffen, das Betroffenen die Möglichkeit gibt, Verletzungen zu dokumentieren und Spuren sichern zu lassen – ohne sofort eine Anzeige erstatten zu müssen“, erläutert Klintschar. An 39 Partnerkliniken in 36 niedersächsischen Städten unter anderem auch in Braunschweig, Göttingen, Northeim, Lüneburg, Stade und Wolfsburg ist ProBeweis installiert.

„Da alle Anlaufstellen bei den forensischen Untersuchungen nach demselben Standard vorgehen müssen, haben wir als MHH-Institut einheitliche Dokumentationsbögen und Spurensicherungsmaterialien entwickelt“, erklärt Klintschar. Für jede dokumentierte Gewalttat wird ein kleiner Karton „gepackt“: Abstrichergebnisse, ein Stick mit Gutachten und Fotos, und mehr. Alles Beweise, die irgendwann wichtig werden könnten. Schulungen für Ärzte gehören zum Programm. „Wir weisen gezielt auf sogenannte Bagatellverletzungen wie blaue Flecken und Hautabschürfungen hin“, beschreibt Klintschar. Dies seien typische Verletzungen, die die gewalttätigen Partner aber häufig mit der Begründung zurückwiesen, die Frauen seien betrunken gestürzt.

Auch die Kinderschutzambulanz gehört zu den Erfolgsgeschichten der MHH. Wenn auch eine mit einer traurigen Bilanz. „Auch hier ist die Kollegin Anette Solveig Debertin mit Herzblut dabei“, hebt Klintschar die Arbeit seiner Kollegin hervor. „Wir bieten mit dem Projekt Kinderschutz niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten eine Anlaufstelle, wenn sie den Verdacht auf Misshandlungen bei ihren Patienten haben.“

Michael Klintschar macht seinen Job gern. Die Anteile von Forschung, Lehre und Patientenkontakt sind für ihn hier genau richtig. Der Nachwuchs ist fast durchweg weiblich. „Frauen lesen lieber Krimis“, erklärt er grinsend. „Stress gibt es bei uns natürlich auch, aber die Rechtsmedizin lässt sich besser familienfreundlich gestalten. Viele unserer Patienten haben es ja nicht mehr eilig“, fügt er an.

