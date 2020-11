Hälfte der Kunden verzichtet aktuell auf Shoppingbummel

Nach einem Anstieg der Corona-Infektionen in der Region Hannover besteht für stark frequentierte Bereiche im öffentlichen Raum eine Maskenpflicht. Viele Menschen gehen trotz geöffneter Geschäfte nicht einkaufen. Dem Einzelhandel bricht der Umsatz ein.

Etwa die Hälfte der Kunden in Niedersachsen verzichtet derzeit wegen des neuen Teil-Lockdowns auf einen Shoppingbummel. 40 bis 50 Prozent der Käufer fehlten aktuell, sagte am Samstag der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Niedersachsen-Bremen, Mark Alexander Krack, der Deutschen Presse-Agentur.

Einzelhandel: Umsatzeinbrüche sind immens

Obwohl Geschäfte anders als Restaurants weiter aufmachen dürfen, seien die Umsatzeinbrüche immens. „Es verwundert nicht, dass die Kunden wegbleiben, wenn ringsherum alles schließt, die Gastronomie und die Kultur.“

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Der Handel hoffe nun, dass es nicht wie zu Beginn der Corona-Pandemie zu einem Lockdown auch für die Geschäfte komme, sagte Krack. Die Diskussion darüber sei nicht nachvollziehbar. Es müsse abgewartet werden, ob die Coronazahlen durch die seit Montag geltenden Maßnahmen sinken würden. Außerdem seien Geschäfte keine Orte, die die Verbreitung des Virus anheizten, da die Zahl der Kunden stark zurückgegangen sei und Maskenpflicht herrsche.

Handel hofft auf das Weihnachtsgeschäft

Das Weihnachtsgeschäft will der Einzelhandel noch nicht aufgeben. Hart betroffen seien aber schon jetzt Branchen wie Elektro- und Spielwarenläden oder der Buchhandel, die einen Großteil ihres Jahresumsatzes im Weihnachtsgeschäft erzielten, sagte Krack. Auch vielen Bekleidungs- und Schuhgeschäften gehe es schlecht. „Das, was als „Lockdown-light“ bezeichnet wird, ist in weiten Teilen für den Einzelhandel ganz schön heavy.“ Eine Welle von Insolvenzen sei aber noch nicht zu beobachten.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.