Das Corona-Testzentrum auf dem Gelände der Universitätsmedizin ist wieder in Betrieb. Im Auftrag des Göttinger Gesundheitsamtes sind dort Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Abstrich-Einsatz.

Johannes Hartdegen, Lisa Krischker, Michael Opola und Tobias Schrick treffen sich am Donnerstagmittag am Testzentrum. Die DRK-Mitarbeiter kümmern sich seit Beginn dieser Woche in einem stationären Testzentrum um die Corona-Tests der Menschen, die einen Termin über das Göttinger Bürgertelefon zugeteilt bekommen haben. „Wir testen hier nur die Patienten, die keine Symptome haben”, erklärt Dr. Guido Kaiser von der Göttinger Berufsfeuerwehr. Das seien in der Regel Menschen, die längeren Kontakt zu einem nachweislich mit Corona infizierten Patienten hatten, als so genannte Kontaktpersonen ersten Grades. „Das gilt beispielsweise, wenn mein Schwager Corona-postiv getestet wurde, und ich mich bei ihm angesteckt haben kann“, so Kaiser. „Wer unter Symptomen wie Fieber oder Atemwegsbeschwerden leidet, der muss aber weiterhin seinen Hausarzt kontaktieren”, sagt Kaiser.

Testzentrum und mobile Testteams

Das Testzentrum war zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühling von der Kassenärztlichen Vereinigung (KVN) in Betrieb genommen und mit sinkenden Fallzahlen im Sommer wieder geschlossen worden. Nach einer kurzzeitigen Öffnung für Reiserückkehrer nach den Sommerferien wurde es erneut geschlossen. „In Niedersachsen gibt es nur noch ein Testzentrum der KVN für Reiserückkehrer aus Risikogebieten am Flughafen Hannover-Langenhagen. Dies ist vorerst noch bis zum 8. November geöffnet. Eine generelle Reaktivierung der Testzentren ist zurzeit nicht geplant”, erklärt KVN-Sprecher Detlef Haffke.

Mit den steigenden Corona-Zahlen in den vergangenen Wochen hat das Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis nun das Zentrum in Betrieb gesetzt. „Die mobilen Testteams des DRK unterstützen das Gesundheitsamt bereits seit Wochen sehr gut. Es freut mich daher, dass wir das DRK jetzt für den Betrieb des Testzentrums gewinnen konnten”, so Göttingens Sozialdezernentin Petra Broistedt (SPD).

Die mobilen Teams des DRK sind aber darüber hinaus auch weiterhin unterwegs, um Menschen zu testen, die beispielsweise nicht in der Lage sind, das Testzentrum aufzusuchen. „Mittags testen wir zwei Stunden lang hier im Zentrum, danach fahren wir als mobiles Team durch den Landkreis”, erklärt Hartdegen. Seit März ist der DRK-Mann mit dem Testmobil unterwegs, hat bereits unzählige PCR-Test genommen.

Bis zu 50 Tests am Zentrum täglich möglich

„Eigentlich ist die Kassenärztliche Vereinigung für Corona-Tests zuständig”, sagt Kaiser. Deshalb werden die Tests von erkrankten Menschen in den dafür ausgestatteten Hausarztpraxen genommen. Aber: „Wir können hier bis zu 50 Tests an einem Tag machen”, so Kaiser. Opola und Schrick arbeiten in dem Container, der bis zum Mittag von der UMG ebenfalls als Corona-Testcenter für deren Patienten genutzt wird. Opola testet die Menschen, die mit einem Termin kommen – durch ein Fenster. Klappe auf, Stäbchen in den Rachen, Teströhrchen mit Barcode versehen und ab ins Labor mit der Probe. „Die mobilen Teams nehmen darüber hinaus noch täglich etwa 15 Tests in der Region”, sagt Hartdegen.

Dr. Guido Kaiser und Johannes Hartdegen am neuen Corona-Testzentrum vom Gesundheitsamt und DRK in Göttingen. Foto: Swen Pförtner

Ein Test erfolgt nur nach vorheriger Kontaktaufnahme mit dem Bürgertelefon. „Da ist derzeit reichlich Remmidemmi”, sagt Kaiser, der auch für die Telefonberatungen verantwortlich ist. „Vor allem Beratungen auf englisch sind derzeit gefragt, denn das Semester hat begonnen”, so der Leiter der Rettungsdienstschule Göttingen weiter. Täglich gehen dort derzeit 100 bis 150 Anrufe ein. Auch das Bürgertelefon, eine Corona-Hotline für Stadt und Landkreis, wurde Mitte Oktober mit Beginn der zweiten Welle wieder reaktiviert. Es ist unter der Telefonnummer 0551 / 7075 100 zu erreichen.

Symptome: Hier gibt es Tests

„Wer an Symptomen wie Fieber oder Atemwegsbeschwerden leidet, der sollte sich beim Hausarzt testen lassen. Diese Patienten sollten sich mit Corona-Symptomen telefonisch an ihre Hausarztpraxis wenden“, erklärt der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung, Detlef Haffke. Sollte der Hausarzt aus gesundheitlichen Gründen (gehört selbst zur Risikogruppe) oder aus organisatorischen Gründen (keine räumliche Trennung von den Infektpatienten möglich) keine Corona-Tests machen, dann verweise er an eine Abstrichpraxis in der Region. „Derartige Abstrich-/Infektpraxen sind flächendeckend in Niedersachsen eingerichtet worden“, so Haffke. Die Abstrichpraxen kennen aber nur die überweisenden Ärzte. „Um diese Praxen vor einer Überlastung zu schützen, werden sie nicht öffentlich genannt“, erklärt der KVN-Sprecher. Grundsätzlich gelte: Arztpraxen sind für symptomatische Patienten zuständig. „Wer ohne Symptome einen Test beim Hausarzt möchte muss diesen aus eigener Tasche zahlen“, so Haffke. Interessenten sollten vorher unbedingt die Praxis telefonisch kontaktieren und fragen, ob die Praxis Testungen als Selbstzahlerleistung anbietet.

