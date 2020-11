So werden Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt

Im Herzberger Krankenhaus wurde am Donnerstag insgesamt ein Patient mit Covid-19 behandelt, aber nicht auf der Intensivstation. Ein anderer Patient wurde inzwischen wieder entlassen. Das geht aus einer tagesaktuellen Übersicht für den 5. November hervor, die Helios auf seiner Internetseite veröffentlicht hat. Wie viele sind es in Northeim und Göttingen, und wie werden Corona-Patienten in Kliniken behandelt?

In der Helios Albert-Schweitzer-Klinik in Northeim gab es am Donnerstag ebenfalls einen Covid-19-Patienten auf einer Normalstation. Am vergangenen Montag, 2. November waren es dort noch drei Patienten, darunter einer, der auf der Intensivstation behandelt werden musste.

Überblick zur Bettenauslastung im Internet

Der Klinikkonzern gibt einen tagesaktuellen Überblick zur Bettenauslastung in seinen 86 Kliniken in Deutschland auf seiner Internetseite unter www.helios-gesundheit.de/qualitaet/auslastung. Dort stehen Informationen zur Belegung mit Covid-Patienten auf den Normalstationen und den Intensivstationen sowie die Zahl des RKI zu den Neuinfektionen in der jeweiligen Region für jede Helios-Klinik bereit, teilt die Herzberger Kliniksprecherin Daniela Kasper mit. Die Daten werden täglich montags bis freitags aktualisiert.

Auf der Helios-Seite heißt es dazu: „Um einen Beitrag zur Transparenz und einer zahlengestützten Beurteilung der aktuellen Situation in unseren Kliniken zu leisten, veröffentlichen wir ab sofort täglich die Zahlen zur Betten-Auslastung in unseren 86 Kliniken in Deutschland. „Die Zahl der Neuinfektionen allein ist noch nicht aussagekräftig darüber, ob unser Gesundheitssystem mit der Pandemie umgehen kann. Entscheidend ist die Lage in den Kliniken. Um diese Informationslücke zu schließen, stellen wir die Angaben für alle Helios Kliniken täglich auf unserer Webseite zur Verfügung“, erläuterte Prof. Dr. Andreas Meier-Hellmann, Helios Geschäftsführer Medizin, in einer Pressemitteilung. Anders als im Frühjahr seien Covid-positiv Getestete nun in der Regel jünger und hätten einen milderen Krankheitsverlauf, so Meier-Hellmann. Viele von ihnen könnten in häuslicher Quarantäne bleiben und müssten nicht stationär versorgt werden.

Herunterfahren der Elektivbehandlungen aktuell nicht nötig

„Wir sehen auch, dass ein erneutes Herunterfahren der Elektivbehandlungen aktuell nicht notwendig ist,“ sagt Meier-Hellmann. Die Helios-Kliniken verfügten über ausreichende Kapazitäten und könnten bei einem deutlichen Anstieg der stationären Covid-Patienten kurzfristig 1.000 Intensivbetten zusätzlich zu den derzeit 1.300 Intensivbetten aufstellen, so der Medizinische Geschäftsführer der Klinikgruppe. „Das Herunterfahren des normalen Betriebs im Frühjahr hat dazu geführt, dass teilweise auch notwendige Behandlungen nicht oder später als medizinisch geboten durchgeführt wurden. Aus diesem Grund wollen wir im besten Interesse unserer Patienten eine Wiederholung möglichst vermeiden, indem wir unsere Zahlen zum Zwecke einer ganzheitlichen Betrachtung und Bewertung zur Verfügung stellen.“

Die Lage in den Krankenhäusern in Göttingen

Noch sind es acht Patienten in der Universitätsmedizin (UMG) und fünf Patienten im Evangelischen Krankenhaus Weende (EKW), die wegen einer Covid-19-Erkrankung stationär behandelt werden müssen. „Die Zahl verändert sich aber täglich“, sagte UMG-Sprecher Stefan Weller am Mittwoch. Zwei der acht UMG-Patienten wurden intensivmedizinisch betreut. Einstellige Patientenzahlen auch im EKW: „Die Lage ist stabil, wir bereiten uns aber auf eine größere Zahl von Covid-Patienten vor und sind auch für einen größeren Ansturm gut gerüstet.“ Das sagt der medizinische Direktor des evangelischen Krankenhauses Weende, Prof. Michael Karaus.

Die Patienten der UMG, so teilt Sprecher Stefan Weller mit, stellen sich mit Husten, Fieber, Schnupfen, Störung des Geruchs- oder Geschmackssinns, erhöhtem Ruhepuls und Pneumonie in der UMG vor. „Manchmal sind Covid-Infektionen schon bekannt und die rapide Verschlechterung des Krankheitsbildes zwingt die Patienten in die Notaufnahme“, sagt er. Und: „Es wurden bereits intensivpflichtige Patienten aller Altersklassen behandelt.“ Weller zufolge waren die Corona-Zahlen in den Sommermonaten „stabil bei null bis einem“ Patienten. In den vergangenen eineinhalb Wochen zeige sich auch an der UMG eine ansteigende Zahl von Patienten mit Covid-19-Infektionen. Und: „Die UMG rechnet mit weiter steigenden Patientenzahlen, auch in der intensivmedizinischen Betreuung“.

Dr. Martin Siess, Vorstand Krankenversorgung der Universitätsmedizin Göttingen, bewertet die aktuelle Corona-Lage wie folgt: „Bundesweit steigt die Rate der Neuinfektionen mit dem Coronavirus an. Die Region Göttingen liegt derzeit zwar noch unter dem Bundesdurchschnitt, aber auch hier weist die Entwicklung eine ansteigende Tendenz auf.“ Die Universitätsmedizin Göttingen und die Kliniken der Region rechnen Siess zufolge in den nächsten Tagen und Wochen mit einem spürbaren Anstieg der Belegungszahlen mit Covid-19-Patienten. Siess: „Die UMG bereitet sich über die Arbeit des Krisenstabes auf die Ausweitung der Behandlungskapazitäten für Covid-19-Patienten vor. Für die UMG steht dabei die Sicherheit aller Patienten und der Mitarbeitenden an erster Stelle.“

Behandlung nach aktuellsten Erkenntnissen der Wissenschaft

Prof. Onnen Moerer, Geschäftsführender Oberarzt der Klinik für Anästhesiologie und Leiter Intensivmedizin der UMG, erklärt, dass die Behandlung von Patienten mit Covid-19 „den aktuellsten Erkenntnissen der Wissenschaft“ folge. Covid-19 sei eine neue Erkrankung, die noch von der modernen Medizin untersucht werde. „In den letzten Monaten gab es weltweit große Bemühungen der medizinischen Fachwelt, die Erkrankung Covid-19 mit ihren Auswirkungen auf den menschlichen Körper zu erforschen und zu verstehen. Covid-19 ist keine isolierte Lungenkrankheit, sondern eine generalisierte Infektion und Entzündung des Gefäßsystems, deren auffallendstes Symptom die schwere Viruspneumonie ist“, so der Mediziner.

Die wesentliche intensivmedizinische Behandlungsstrategie bestehe in der Kontrolle von Symptomen und in der Unterstützung des Körpers, wenn Organsysteme in ihrer Funktion eingeschränkt sind, sagt Moerer. Diese Strategie entspreche in etwa dem Vorgehen in der ersten Welle. Bei Covid-19-Patienten kämen an der UMG auch neue Therapieansätze wie eine Behandlung mit Remdesivir und Camostat zum Einsatz, so der Professor: „Bei diesen Medikamenten haben wir heute einen besseren Kenntnisstand als in der ersten Welle.“

Derzeit, so EKW-Sprecherin Andrea Issendorf, werden im EKW fünf Covid-19-Fälle behandelt, davon werden drei Patienten auf einer Intensivstation versorgt, zwei davon werden künstlich beatmet. Die Symptome der erkrankten Menschen seien „typisch“, nämlich Atemwegsprobleme, Fieber, reduzierter Allgemeinzustand. Auch die häufig im Zusammenhang mit dem Coronavirus beobachteten Geschmacks- und Geruchsstörungen zählen bei den Patienten des EKW zum Krankheitsbild. „Gelegentlich sind asymptomatische Patienten mit anderen Gesundheitsproblemen darunter oder solche mit kaum vorhandenen typischen Symptomen“, so Issendorf. Als Corona-positiv werden die Menschen identifiziert, wenn sie die routinemäßigen Testungen durchlaufen. Die Symptomatik sei im Vergleich zur ersten Welle unverändert. Und: „Derzeit liegt das Durchschnittsalter bei Ende 60“, so Issendorf.

Zahl hat sich seit Anfang Oktober verdoppelt

Auch wenn die Zahl der stationär aufgenommenen Patienten derzeit noch überschaubar ist, „die Zahl hat sich bei uns seit Anfang Oktober verdoppelt“, teilt Issendorf mit. Im EKW passe man die Behandlungsstrategien den aktuellen Entwicklungen an. „Dazu gehören auch neue Therapien, wie die Antikörperplasmatherapie. Dieses erfolgt in Abstimmung mit der UMG“, so das EKW. Klinikchef Karaus hofft nun auf eine „angemessene Regelung“ der Landesregierung, denn die Frage der Gegenfinanzierung bei einem Runterfahren der regulären Versorgung sei noch offen.

Im Duderstäder St.-Martini-Krankenhaus ist die Corona-Lage ruhig. „Wir haben mehrere Verdachtsfälle, aber keinen positiven Corona-Patienten“, so Sprecherin Jennifer Krukenberg. „In den vergangenen vier Wochen haben wir keine merkliche Veränderung zu verbuchen.“

Unsere Corona-Übersicht: Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort