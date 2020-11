Experte gibt Tipps zum richtigen Umgang mit der Maske

Die Region Göttingen befindet sich seit Montag in einem Teil-Lockdown, Schulen und Kitas bleiben geöffnet. Das Tragen einer Maske ist in Göttingen solange Pflicht, wie der Inzidenzwert über 50 bleibt. Was, wenn es regnet und die Maske nass wird? Und wohin mit der gebrauchten Maske? Der im Evangelischen Krankenhaus Weende für die Hygiene zuständige Facharzt, Dr. Volker Meier gibt Tipps.

Wenn wir jetzt auch draußen bei längeren Touren, innerhalb des Walls beispielsweise, Masken tragen müssen: Wie lange hält eine Maske Tröpfchen ab?

Eine Maske sollte spätestens gewechselt werden, wenn sie durch die Atemluft durchfeuchtet ist. Ist eine Maske feucht, können Erreger den Stoff relativ ungehindert durchdringen. Eine Maske sollte nicht länger als drei bis vier Stunden am Stück getragen werden. Nach dieser Zeit sollte die Maske gewechselt werden. Es empfiehlt sich, immer eine zweite Maske dabei zu haben.

Was muss ich machen, wenn die Maske, beispielsweise bei Regen, nass wird?

Ist eine Maske feucht, können Erreger den Stoff relativ ungehindert durchdringen. Auch in diesem Fall muss die Maske gewechselt werden. Zum Aufbewahren empfehle ich einen sauberen Plastikbeutel.

Masken empfinden viele Menschen als unangenehm. Gibt es eine Grenze, ab wann aus unangenehm ungesund wird? Wenn ja, woran merke ich das?

Die Risiken durch die Community-Masken sind gering. Aber es gibt Personengruppen, für die das Tragen von diesen Masken gefährlich sein kann, das sind insbesondere Personen mit schweren Lungen- und Atemwegserkrankung. Hier empfiehlt sich alternativ das Tragen eines Faceshields. Für gesunde Personen stellt das Faceshield keine Alternative da. Es gibt aktuelle Erkenntnisse, dass diese Kunststoffvisiere keine gleichwertige Alternative zur Mund-Nasen-Bedeckung sind, da das Visier nicht vergleichbar die Verbreitung von Aerosolen verhindert. Bei Masken kann es zudem durch die verwendeten Materialien zu Kontaktallergien kommen. In diesem Fall sollte man sich beim Hausarzt vorstellen. Besonders bei selbstgenähten Masken, bei denen der Stoff zu dicht ist, kann es zu einer erschwerten Atmung kommen. Daher sollte man vorher ausprobieren, ob man durch den Stoff gut atmen kann. Stoffe können natürlich auch Giftstoffe enthalten, was zu einer Reizung der Atemwege führen kann. Das muss man bei der Stoffauswahl ebenfalls berücksichtigen.

Besonders hinderlich fühlen sich Masken beim Sport an. Kann ich mit Maske über den Wall joggen?

Auch beim Sport kann eine Maske sinnvoll sein. Dies gilt vor allem dort, wo mehrere Personen ebenfalls Sport treiben, zum Beispiel beim Joggen auf dem Wall. Trotz Maske sollte man auch auf den Mindestabstand achten. Kann der nicht eingehalten werden, sollte man den Bereich meiden. Da man bei Sport kräftiger atmet, kann es hier schneller zu einer Durchfeuchtung der Maske kommen. Daher empfiehlt es sich auch beim Sport, immer eine zweite Maske dabei zu haben. Wenn man lieber ohne Maske läuft, sollte man sich Tageszeiten oder Orte aussuchen, die weniger frequentiert sind.

Wo bewahre ich meine Maske am besten auf? In der Manteltasche? Am Autospiegel?

Die Maske sollte so aufbewahrt werden, dass sie weder Viren aufnehmen noch verteilen kann. Trockene ungenutzte Masken können in einem sauberen Plastikbeutel transportiert werden. Zuhause sollten ungetragene Masken trocken und geschützt aufbewahrt werden, am besten an der Luft. Hängen Sie die Masken an einem Nagel oder Haken auf. Ungeeignet zur Lagerung von unverpackten Masken sind Hosen-, Jacken- oder Handtaschen, da sich hier bereits Keime befinden können, welche über Hände oder andere Gegenstände dorthin gelangt sind. Eine getragene Maske sollte nach dem Abnehmen in einem Beutel luftdicht verschlossen aufbewahrt und sofort gewaschen werden.

Wie reinige ich Masken am effektivsten?

Stoffmasken können Sie mehrmals verwenden. Diese sollten nach einmaliger Nutzung idealerweise bei 95 Grad, mindestens aber bei 60 Grad gewaschen werden. Zusätzlich zum Waschpulver ist kein spezielles Hygiene- oder Desinfektionswaschmittel notwendig. Anschließend muss die Maske vollständig getrocknet werden. Alternativ kann man die Stoffmasken auch bei 70 Grad für etwa 30 Minuten im Backofen erhitzen. Dritte Alternative: Wasser mit einem Wasserkocher auf mindestens 70 Grad erhitzen, in einen Topf geben, Maske fünf Minuten hineinlegen und dabei ab und zu mit einem Kochlöffel durchschwenken. Dann Herausnehmen und gut trocknen lassen.

Mittlerweile gibt es ja eine große Auswahl: Von einfachen Stoffmasken über Neopren und Einmalmasken bis hin zu Nanoprotect-Masken. Was empfehlen Sie?

Für den privaten Gebrauch spielt das Material eher eine untergeordnete Rolle. Wichtig ist, dass die Maske den Mund- und Nasenbereich komplett abdeckt und somit die Tröpfchen zurückhält. Ich persönlich mag am liebsten die selbstgenähten Stoffmasken. Viel wichtiger als der Stoff ist die richtige Handhabung der Maske. Die ungebrauchte Maske sollte so gelagert werden, dass es zu keiner Verschmutzung kommen kann. Man sollte die Innen- und Außenseite der Maske nicht mit den Händen berühren. Durchfeuchtete Masken sollte man zeitnah wechseln. Nach dem Abnehmen sollte man die Maske luftdicht verschlossen aufbewahren oder sofort waschen, um Schimmelbildung zu vermeiden. Nach dem Absetzen empfiehlt es sich die Hände zu waschen.

Lüften gilt in Räumen als das A und O im Schutz vor einer Aerosol-Ansteckung. Wie lüfte ich am besten?

In Wohnungen wird ein effektiver Luftaustausch durch das Lüften über weit geöffnete Fenster (Stoßlüftung) für mindestens 10 bis 15 Minuten erzielt. Im Sommer am besten 20 bis 30 Minuten lüften, im Winter bei großen Temperaturdifferenzen von innen und außen reichen auch fünf Minuten. Noch effektiver ist das Querstromlüften mittels Öffnens gegenüberliegender Fenster. Dann wird die Luft im Raum meist binnen weniger Minuten vollständig ausgetauscht. Sollten mehrere Personen bei längerer Besuchsdauer in dem Raum sein, beispielsweise bei Familienbesuchen, empfiehlt sich auch eine Lüftung zwischendurch.

So behält man als Brillenträger den Durchblick: Wer die Brille auf den Mund-Nasen-Schutz setzt, leitet die Atemluft an der Sehhilfe vorbei.

Unsere Corona-Übersicht: Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort