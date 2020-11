Corona – Niedersachsenweit gibt es immer mehr Risikogebiete

In Niedersachsen überschreiten immer mehr Landkreise und kreisfreie Städte die kritische Schwelle von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Am Dienstag lagen nur noch 10 von 45 Regionen unter diesem Wert, wie aus Daten des Sozialministeriums in Hannover hervorgeht. Am Montag waren es noch 12 Gebiete. Ab einer Schwelle von 50 Neuinfektionen gilt ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt als Corona-Risikogebiet.

14 Regionen liegen über der Schwelle von 100 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner In 14 Regionen liegt die Sieben-Tages-Inzidenz mittlerweile über der Schwelle von 100. Regional weisen die Kreise Cloppenburg mit 288,8 und Vechta mit 264,0 die höchsten Wert auf. Dahinter folgt die Stadt Delmenhorst mit 197,3 Fällen. Insgesamt gesehen steht auch das Land Niedersachsen mit einer durchschnittlichen Sieben-Tages-Inzidenz von 99,8 an der 100er-Schwelle. Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de Niedersachsenweit liegt die Zahl bei 39.741 Corona-Infizierten Auch die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen steigt weiter. Die Gesundheitsämter meldeten einen Anstieg um 1027 Fälle, damit wurden landesweit inzwischen 39.741 Infektionen mit dem Coronavirus festgestellt. 769 Menschen mit einer Corona-Infektion sind gestorben. Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen. Lesen Sie mehr: Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

