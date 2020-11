Im niedersächsischen Landtag hat sich ein Sonderausschuss zur Aufarbeitung der „bisher gewonnenen Erkenntnisse aus der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie“ konstituiert. Die Mitglieder kamen am Montag erstmals zusammen.

Der parlamentarische Geschäftsführer und Ausschussobmann der SPD-Fraktion, Wiard Siebels, erklärte dazu: „Wir erleben derzeit eine ungebremste Entwicklung der Corona-Pandemie. Die Infektionszahlen und die Auslastung der Intensivbetten steigen.“ Für die SPD-Fraktion sei klar, dass die Krise auch zu einer parlamentarischen Nachbereitung führen müsse. Ziel sei es, auf künftige pandemiebedingte Gesundheits- und Wirtschaftskrisen vorbereitet zu sein und aus den bisherigen Erfahrungen der aktuellen Corona-Krise Schlüsse für die zukünftige Pandemieplanung in Niedersachsen zu ziehen, so Siebels weiter.

„Schwachstellen deutlich geworden“

Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Christian Grascha, erklärte: „In der Bewältigung der Corona-Pandemie sind viele Schwachstellen deutlich geworden. Insbesondere soll es im Ausschuss darum gehen, welche Schlüsse wir aus der Entwicklung zu Beginn dieses Jahres ziehen können.“ Es sei absehbar, dass die Pandemie das Leben noch längere Zeit begleiten werde. Für die Grünen betonte der Abgeordnete Helge Limburg: „Die Aufarbeitung und Begleitung der Corona-Pandemie in Niedersachsen findet jetzt endlich auch im Landtag statt.“ Dies müsse so öffentlich wie möglich geschehen. Wie die FDP fordern die Grünen daher, die Sitzungen des Ausschusses öffentlich zu übertragen.

Opposition drang auf mehr Beteiligung

Der Landtag hatte am 6. Oktober die Einrichtung dieses „Sonderausschusses“ beschlossen. Das Parlament kann gemäß seiner Geschäftsordnung zusätzlich zu den bestehenden ständigen Ausschüssen und Unterausschüssen weitere Ausschüsse einsetzen. SPD, CDU, Grüne und FDP hatten ihn gemeinsam beantragt. Er soll vor allem die „Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen, die auf den kommunalen Ebenen und der Landesebene zur Eindämmung von COVID-19 getroffen wurden, analysieren“. Die Politiker sollen auch „den aktuellen Forschungsstand der Wissenschaften begleitend zur Kenntnis zu nehmen und in die Überlegungen miteinbeziehen“. Insbesondere Grüne und FDP hatten immer wieder eine zu geringe Rolle des Parlaments in der Krise kritisiert.

