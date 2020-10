Mehr als die Hälfte aller Kommunen sind Corona-„Hotspots“

Mehr als 1200 registrierte Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages allein in Niedersachsen, Maskenpflicht im Landtagsgebäude und eine weitere Sondersitzung des Parlaments: Nach der Bund-Länder-Konferenz soll nun am Freitag im Landtag die Stunde der Abgeordneten schlagen. „Man geht wieder mit der Schrotflinte vor“, sagt FDP-Fraktionschef Stefan Birkner zu den Beschlüssen von Berlin.

Im Mittelpunkt der Sitzung am Freitag steht eine „Unterrichtung“ über „Notwendige Maßnahmen zur Vermeidung einer akuten nationalen Gesundheitsnotlage“. Mehr als die Hälfte aller kreisfreien Städte und Landkreise hatten nach Angaben des Sozialministeriums am Donnerstag den Wert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in sieben Tagen überschritten. Den höchsten Wert hat weiter der Kreis Cloppenburg (224,4).

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Unterrichtung durch MP Weil

Wie Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) nach dem Bund-Länder-Treffen ankündigte, stellt Niedersachsen bis zu 1200 Landesbeamte zur Kontaktnachverfolgung zur Verfügung. Er hoffe auf eine Trendwende vor Weihnachten, so Weil am Mittwoch. Zusammenkünfte in der Öffentlichkeit sollen auf zwei Haushalte, aber höchstens 10 Personen begrenzt werden. Auch weite Teile des öffentlichen Lebens werden runtergefahren. Für Schulen sollen in besonderen Hotspots ab Inzidenzwert 100 geteilte Lerngruppen von höchstens 16 Personen für zunächst zwei Wochen vorgeschrieben werden - allerdings nur dann, wenn an der Schule bereits „Infektionsschutzmaßnahmen“ wie eine Klassenquarantäne angeordnet sind.

Ab Klasse 5 können in „Hotspots“ auch Alltagsmasken im Unterricht angeordnet werden. So geht es aus einem neuen Verordnungsentwurf der Landesregierung hervor. Heime sollen nicht besucht werden dürfen, wenn es dort ein aktuelles Corona-Infektionsgeschehen gebe. Bund und Länder hatten sich geeinigt, Gastronomie, Kultur- und Freizeiteinrichtungen wie Kinos und Fitnessstudios zu schließen. Die niedersächsische Verordnung soll am 2. November in Kraft treten.

Kritik an „fehlender Strategie“

Stefan Birkner (FDP) antwortet im September im niedersächsischen Landtag auf die Regierungserklärung des Ministerpräsidenten zur Corona-Pandemie. Am Freitag folgt eine weitere Debatte. Foto: Julian Stratenschulte / dpa

Eine Sondersitzung des Landtags hatte FDP-Fraktionschef Birkner vehement gefordert. „Wir befinden uns seit acht Monaten in der Pandemie und noch immer sind die Gesundheitsämter nicht ausreichend ausgestattet, die Schulen nicht vorbereitet und von einer Teststrategie ist Niedersachsen weit entfernt“, hatte er kritisiert. Am Donnerstag sagte Birkner, Prioritäten wie etwa für das Offenhalten von Schulen und Handel seien zwar richtig. Es gebe aber keine durchdachte Gesamtstrategie. Die Koalitionsfraktionen SPD und CDU hatten die Sitzung begrüßt. Auch die Grünen hatten seit Monaten vehement auf eine stärkere Beteiligung des Parlaments gedrungen. Mit der nun erfolgenden Unterrichtung ändert sich allerdings an der Rolle des Landtags zunächst nichts. Er debattiert nun aber zumindest vor In-Kraft-Treten der Verordnung des Landes. „Die Beteiligung der Parlamente ist richtig und findet ja auch statt. In welchem Maße dies zukünftig mehr geschehen kann und soll, müssen wir diskutieren“, hatte CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer erklärt. Bei einem Treffen der Landtagsfraktionen auf Initiative Birkners gab es am Donnerstag aber offenbar keine Einigung. Ein Sprecher der CDU-Fraktion sagte unserer Zeitung: „Schon jetzt stünde es den Fraktionen frei, sich im Rahmen von Entschließungsanträgen gegen spezielle Einschränkungen auszusprechen und konkrete Korrekturen einzufordern.“ Bei einer stärker verankerten Beteiligung des Parlaments fürchtet man offenbar bei der CDU zu langwierige Gesetzgebungsverfahren.

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen