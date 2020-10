Neue Corona-Verordnung: Masken im Freien und Sperrstunde

Wenn Menschen draußen zusammenkommen und keinen Abstand halten können, soll es laut der neuen Corona-Verordnung auch unter freiem Himmel in Hotspots eine Maskenpflicht geben.

Hannover. In Niedersachsen gilt ab Freitag eine neue Corona-Verordnung. Sie sieht Maßnahmen ab bestimmten Inzidenzwerten vor.

Die neue niedersächsische Corona-Verordnung, die an diesem Freitag in Kraft tritt, sieht angesichts steigender Infektionszahlen weitere Einschränkungen vor. So soll es eine Sperrstunde zwischen 23.00 und 6.00 Uhr geben, wenn eine Kommune über dem kritischen Wert von 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche liegt.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de Ab 50 Neuinfektionen kein Alkohol mehr außer Haus Steigt der kritische Wert auf 50 Neuinfektionen dürfen Gastronomiebetriebe zudem keine alkoholischen Getränke außer Haus verkaufen. Das geht aus dem Entwurf hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die rot-schwarze Landesregierung will die neuen Corona-Regeln am Donnerstagmittag in einer Pressekonferenz erläutern. Ab dem kritischen Wert von 35 müssen zudem auch unter freiem Himmel Masken getragen werden, wenn Menschen auf engem Raum nicht nur vorübergehend zusammenkommen. 11.000 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages in Deutschland ist erneut stark gestiegen und hat erstmals den Wert von 10 000 überschritten. Die Gesundheitsämter meldeten nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Donnerstagmorgen 11 287 Fälle binnen 24 Stunden. Der bisherige Höchstwert seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland war am Samstag mit 7830 Neuinfektionen erreicht worden. Mehr zum Thema Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen. Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen Corona in Braunschweig- Alle Fakten auf einen Blick Corona in Wolfsburg- Die Fakten auf einen Blick