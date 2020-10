Fast täglich kommt ein neuer Corona-Hotspot in Niedersachsen hinzu. Und bis auf den Landkreis Northeim in Südniedersachsen liegen fast alle Corona-Hotspots im Westen Niedersachsens.

Am Mittwoch wiesen laut Landesgesundheitsamt acht Städte oder Kreise in Niedersachsen sehr hohe Neuinfektionsfälle von mehr als 50 pro 100.000 Einwohner in einer Woche auf: Delmenhorst (205), Cloppenburg (126), Vechta (108,5), Northeim (103,6), Grafschaft Bentheim (89,7), Kreis Oldenburg (65,7), Kreis Verden und das Emsland (51,7).

Der Landkreis Northeim gab den eigenen Wert aber nur noch mit 63,5 an. Der Landkreis Diepholz überschritt am Mittwoch nach eigenen Angaben mit einem Wert von 57,6 ebenfalls die kritische Schwelle. Die Zahlen werden oft mit Verzögerung an das Land übermittelt.

Minister Althusmann: Ausgangsbeschränkungen sind möglich

Corona-Inzidenz in Niedersachsen. Foto: Jürgen Runo

Bei einem weiteren Anstieg der Infektionszahlen hält Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) auch in Niedersachsen regionale Ausgangsbeschränkungen wie im Berchtesgadener Land in Bayern für denkbar. Auszuschließen seien weitere Kontakteinschränkungen derzeit nicht, sagte er der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

Die Experten und auch die politisch Verantwortlichen können bisher aber nur vermuten, warum einige Städte und Landkreise so hohe Infektionszahlen haben, andere wiederum niedrige oder sogar gar keine. Im Landkreis Wittmund zum Beispiel im Nordwesten Niedersachsens gab es in der letzten Woche keinen einzigen neuen Fall.

In unserer Region sind die Zahlen zumeist moderat. Nur Salzgitter liegt mit einem sogenannten Inzidenzwert von 36,4 über der 30-er-Marke. An den Vortagen war er allerdings noch höher. Die Landkreise Goslar und Helmstedt liegen mit 18,6 beziehungsweise 15,3 unter dem Wert von 20.

Ministerin Reimann: Die nächsten Wochen sind entscheidend

Oliver Grimm, Sprecher des Landesgesundheitsministeriums, sagte zu den möglichen Gründen für die regionalen Unterschiede: „Nach unseren Erkenntnissen gibt es für die ungleiche Verteilung des Infektionsgeschehens keine eindeutigen Erklärungen. Es ist aber auffällig, dass viele der betroffenen Landkreise oder kreisfreien Städte in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander oder ebenfalls betroffenen Gebieten in anderen Bundesländern liegen. Die Mobilität der Bevölkerung und Pendlerströme können daher zu einer Verbreitung des Virus beigetragen haben.“

Grundsätzlich sei das Infektionsgeschehen landesweit dynamischer geworden, aber nach wie vor beherrschbar, so Grimm. Seine Chefin, Landesgesundheitsministerin Carola Reimann (SPD), appellierte an die Bürger und Bürgerinnen, sich an die Maskenpflicht und die Abstandsregel zu halten, Kontakte möglichst wieder einzuschränken. Sie sagte: „Die nächsten Wochen werden darüber entscheiden, ob die Lage in Niedersachsen stabil und beherrschbar bleibt.“

Delmenhorst: Nähe zu Bremen und Oldenburg

Plausible Erklärungen für das unterschiedliche Infektionsgeschehen gab es auf Anfrage auch aus dem Landesgesundheitsamt – aber keine glasklaren Analysen. Sprecher Mike Wonsikiewicz sagte, dazu seien die Daten einfach noch nicht valide genug. Für Wonsikiewicz liegt aber auf der Hand, dass die relativ geringe Bevölkerungsdichte in einigen Landkreisen dafür sorgt, dass bei einem lokalen Ausbruch – wie zuletzt in einem Altenheim im Landkreis Vechta oder in der fleischverarbeitenden Industrie in großen Teilen Westniedersachsens – sofort auch die Inzidenz stark ansteigt. Beides also, die fleischverarbeitende Industrie und die geringe Bevölkerungsdichte, sind für das Landesgesundheitsamt Faktoren.

Dass die 82.000-Einwohner-Stadt Delmenhorst im Nordwesten des Landes so hohe Fallzahlen hat, führt Wonsikiewicz auf die Nähe zur Großstadt Oldenburg und vor allem auf das noch nähere Bremen zurück. Es sei zu lesen gewesen, dass einige Besucher aus Delmenhorst bei einer großen Hochzeitsfeier in Bremen gewesen seien, sagte der Sprecher des Landesgesundheitsamts. Zudem gebe es einen hohen Pendelverkehr zwischen Bremen und Delmenhorst.

Delmenhorst hat hohen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund

Und wie sieht es mit Großfamilien mit ausländischen Wurzeln aus? In den vergangenen Monaten gab es hohe Infektionszahlen in einer Flüchtlingsunterkunft in Göttingen. Im westfälischen Hamm gab es – wie in Bremen – hohe Corona-Zahlen nach einer Hochzeitsfeier. Wonsikiewicz will einen Zusammenhang bei den aktuellen Hotspots nicht ausschließen. Delmenhorst etwa hat einen hohen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund. Der Sprecher sagte aber: „Das kann sein, uns liegen aber keine aussagekräftigen Daten vor.“