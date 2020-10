Schülerin gesteht Drohung gegen Osnabrücker Schule

Am Morgen des 9. Oktober, des letzten Tages vor den Herbstferien, löste eine Drohung einen Polizeieinsatz an der Ursulaschule in Osnabrück aus. Die Verursacherin hat nun gestanden.

Aufgrund einer anonymen Drohung musste der Unterricht an der Osnabrücker Ursulaschule am letzten Tag vor den Herbstferien ausfallen – nun hat eine Schülerin dieser Schule gestanden, dafür verantwortlich zu sein. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, ist diese Schülerin bei den Ermittlungen immer mehr in Verdacht geraten. Am Dienstag habe das Mädchen ein Geständnis abgelegt. Mit Rücksicht auf den Persönlichkeitsschutz der Minderjährigen und ihrer Angehörigen wurden keine weiteren Angaben zum Motiv und den persönlichen Hintergründen gemacht.

Drohung am Morgen des 9. Oktober stellte sich als leere Drohung heraus

In der Ursulaschule war am 9. Oktober noch vor Schulbeginn eine Drohung eingegangen. Der Unterricht wurde abgesagt. Die Polizei durchsuchte Gebäude und Schulgelände, ohne Hinweise auf eine tatsächliche Gefahrenlage zu finden. Die Polizei wird nun die Einsatzkosten in Rechnung stellen. Wie hoch diese sind, ist noch nicht bekannt.

dpa