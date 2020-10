Niedersachsens Kirchen wollen Christ-Gottesdienste möglich machen

Stationen-Gottestdienste oder Auslagerung in große Scheunen – die Kirchen in Niedersachsen werden kreativ, um während der Corona-Pandemie Weihnachtsgottesdienste veranstalten zu können. (Archivbild)

Hannover. Die Kirchen in Niedersachsen wollen alles geben, damit Weihnachtsgottesdienste stattfinden können. In der Corona-Pandemie werden sie kreativ.

Mit kreativen Ideen wollen die Kirchen vor Weihnachten besonders in der Corona-Krise das Gemeinschaftsgefühl stärken. „Die Weihnachtsbotschaft mit all ihren Spannungen von tiefer Menschlichkeit und strahlender Göttlichkeit, Bedrohung und Rettung, Ängsten und Hoffnungen nimmt die Gefühle von Menschen in der Pandemie auf“, sagte Oberlandeskirchenrätin Kerstin Gäfgen-Track, Bevollmächtigte der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen, dem Politikjournal „Rundblick“.

Kirchen wollen alles dafür tun, dass es Gottesdienste gibt

„Wir werden alles dafür tun, und wenn wir draußen mit großem Abstand und Masken stehen, dass es Weihnachtsgottesdienste geben wird.“ Derzeit planen viele Gemeinden mit begrenzten Sitzplätzen in den Kirchen und wollen deshalb die Anzahl der Gottesdienste erhöhen. Der Ansturm zu Weihnachten könnte mit Stehplätzen im Freien gemeistert werden.

Gäfgen-Track kann sich auch Andachten, Mini-Konzerte oder -Gottesdienste auf dem Weihnachtsmarkt, am Bahnhof und in der Fußgängerzone vorstellen. „Die neuen Formate machen Lust, kreativ zu werden“, sagte sie. „Zwischen Zuckerwatte und Bratwurst müssen sich die Pastorinnen und Pastoren echt etwas einfallen lassen, um Aufmerksamkeit zu bekommen.“

Station-Gottestdienste, Scheunen, digitale Medien – Kirchen wollen kreativ werden

Gottesdienste könnten wegen der Belüftung im Inneren oder bei Kälte draußen deutlich kürzer sein. Dann müsse „die Predigt kurz, geistreich und mitreißend sein“, so Gäfgen-Track. Spannend findet die Theologin auch Stationen-Gottesdienste. Über ein Dorf oder einen Stadtteil verteilt soll die Weihnachtsgeschichte an mehreren Standorten vermittelt werden. Große Scheunen böten sich auch für Weihnachtsgottesdienste an. Bei einer Verschärfung der Pandemie rechnet sie aber auch mit digitalen Formen.

Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie:

