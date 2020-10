Wie der Landkreis Goslar gegenüber der Goslarschen Zeitung bestätigt, hat es im Goslarer Pflegeheim „Stella Vitalis“ einen positiven Covid-19-Befund gegeben. Infiziert hat sich demnach eine Mitarbeiterin der Einrichtung.

Die Quelle der Infektion sei auf den privaten Bereich zurückzuführen, so der Landkreis. Die Mitarbeiterin habe bei ihrer Arbeit konsequent eine FFP-2-Maske getragen. Bewohner oder andere Mitarbeiter zeigten bisher keine Symptome. Noch am Mittwoch sollten bei den Bewohnern und Mitarbeitern der betroffenen Station Abstriche vorgenommen werden. Von der Heimleitung war auf Nachfrage keine Auskunft zu etwaigen Vorsichtsmaßnahmen in der Einrichtung zu bekommen. Betroffene würden informiert, hieß es, bevor das Gespräch abrupt beendet wurde.

Corona-Lage im Kreis Goslar

Insgesamt verzeichnet die Corona-Statistik im Landkreis Goslar im Vergleich zu Dienstag einen Anstieg um zwei Fälle. Somit summiert sich die Anzahl der bisher bestätigten Infektionen auf 335. In beiden Fällen seien die Infektionsquellen laut Landkreis auf Kontakte im privaten Umfeld zurückzuführen. In den letzten sieben Tagen sind somit 10,0 Meldungen pro 100.000 Einwohner erfasst worden.

296 Personen, die sich nachweislich mit dem Virus angesteckt haben, gelten inzwischen als genesen. 25 Bürger sind an oder mit Corona verstorben. Demnach sind gegenwärtig 14 Personen mit Covid-19 infiziert. 232 Krankheitsverdächtige befinden sich in häuslicher Isolation.

Infektionen im Rosenthaler Hof Duderstadt

Auch in Duderstadt gibt es einen Anstieg an bestätigten Corona-Infektionen. Betroffen soll nach Informationen des Göttinger Tageblatts der Rosenthaler Hof sein. Für die Bürger der Stadt soll sich das Infektionsrisiko aber nicht erhöhen. Der Rosenthaler Hof dient als Transit-Unterkunft für Spätaussiedler. Sie verbringen dort die 14-tägige Quarantäne auf dem Weg in das Grenzdurchgangslager in Friedland. hrs/rf

