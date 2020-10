Trotz steigender Corona-Zahlen: Lage in Kliniken entspannt

Trotz einer steigenden Zahl von Corona-Patienten ist die Lage in den niedersächsischen Krankenhäusern weiterhin entspannt. Aktuell gebe es für Corona-Patienten an den Kliniken 1645 freie Isolationsplätze auf Normalstationen und 388 freie Plätze auf den Intensivstationen, teilte eine Sprecherin des Sozialministeriums am Mittwoch in Hannover mit.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Corona in Niedersachsen: 23 Patienten müssen beatmet werden

319 Corona-Erkrankte werden derzeit in niedersächsischen Kliniken behandelt, 263 davon auf Normalstationen und 48 auf Intensivstationen. 23 Betroffene müssen künstlich beatmet werden.

Um belastete Gesundheitsämter in den von Infektionen besonders betroffenen Regionen zu unterstützen, sind derzeit 50 Experten des Robert-Koch-Instituts in Niedersachsen im Einsatz. Außerdem helfen 50 Bundeswehrsoldaten den Ämtern bei der Kontaktnachverfolgung.

Mehr zum Thema

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

dpa