Mit einem Brief an den kommissarischen Leiter der Landesschulbehörde, Martin Detmer, hat sich Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) bemüht, die Wogen zu glätten. „Aus unserer Sicht sind alle Missverständnisse ausgeräumt“, sagte ein Sprecher des Kultusministeriums unserer Zeitung am Dienstag.

Tonne schreibt in seiner Antwort, die unserer Zeitung vorliegt, es habe sich bei seinen Äußerungen in einem Brief an die Schulleitungen „in keiner Weise“ um einen Angriff auf die Arbeit der Dezernentinnen und Dezernenten der Landesschulbehörde gehandelt, weder mittelbar noch unmittelbar.

Kritik an Erreichbarkeit

Tonne hatte in dem Brief zur Arbeit der Landesschulbehörde geschrieben, die Erreichbarkeit von deren Dezernenten – oder von qualifizierten Vertretern – müsse einen höheren Stellenwert erhalten und sichergestellt werden. Der „schulaufsichtliche Charakter“ müsse hinter dem beratenden und unterstützenden zurückstehen. „Das Gebot der Stunde ist, dass Schulen die größtmögliche Unterstützung und Rückendeckung erhalten, und dies wird von der NLSchB gewährleistet werden“, so der Minister.

Verärgerung in der Behörde

Dies hatte in der Behörde großen Ärger ausgelöst. Der Verband der Schulaufsicht Niedersachsen kritisierte, dass dem Minister offenbar das Leitbild seiner eigenen nachgeordneten Behörde nicht bekannt sei. Laut Leitbild stünden Beratung und Unterstützung ganz oben. Es sei fraglich, ob man noch die notwendige Rückendeckung des Ministers habe. Im übrigen garantierten die Dezernentinnen und Dezernenten die gewünschte Erreichbarkeit mit ihren privaten Mobiltelefonen. Am 2. Oktober schickte der Verband in gleicher Sache auch einen Brief an Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Behördenleiter Detmer legte dann einige Tage später nach. Man arbeite seit Wochen und Monaten „übertourig“, schrieb er in einem Brief an den Minister – und verweist auf erhebliche Überstunden. Konkrete Beschwerden über Nichterreichbarkeit lägen weder ihm noch den Leitungen der vier Regionalabteilungen vor.

Tonne: Es ging um politisches Signal

Tonne schreibt in seiner Antwort an Detmer, es sei in seinem Brief lediglich um „unsere gemeinsame Leitlinie“ als Kultusministerium und Landesschulbehörde gegangen. „Es ging um die Versicherung gegenüber den Schulen, dass dieser Kurs beibehalten wird“, so Tonne. Kritik an der Landesschulbehörde hätte er intern geäußert, versichert Tonne. Er nehme aber zur Kenntnis, dass es Irritationen gegeben habe. Ihm sei es um ein „klares politisches Signal“ der Unterstützung an die Schulen gegangen. „Ich werbe dafür, in Zukunft nicht zwischen den Zeilen zu lesen“, schreibt Tonne.