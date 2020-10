„Durchgeknallte Narren“? Endlagergesellschaft wehrt sich

Jedem der etwa 2000 Mitarbeiter der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) mit Sitz in Peine dürfte spätestens jetzt klar sein, dass die Suche eines Endlagers für hoch radioaktiven Atommüll kein Zuckerschlecken wird. Die Vorstellung der Zwischenergebnisse der Endlagersuche am vergangenen Montag in Berlin war der erste richtig große öffentliche Auftritt – und schon bläst den Peinern der Wind ziemlich heftig entgegen.

Gleich am Montag ätzte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), er könne die Entscheidung, das Erkundungsbergwerk Gorleben in Niedersachsen von der Liste zu streichen, nicht nachvollziehen. Vor allem, weil große Teile Bayerns weiter im Rennen sind – und insgesamt noch 54 Prozent Deutschlands. Söder kündigte immerhin an, man werde „keine Totalblockade“ gegen die Pläne der Peiner an den Tag legen. Etwas Blockade schon, aber nicht komplett, heißt das wohl übersetzt.

„Das kann auch ein Geologiestudent“

Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) legte am Abend vor TV-Kameras nach,

54 Prozent der deutschen Fläche als möglichen Standort für ein Endlager auszuweisen, das könne auch „ein Geologiestudent im dritten Semester“.

Am vehementesten formulierte die bayerische Kritik nun ein Altvorderer der CSU, Ex-Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer. Der ist immer noch Bundestagsabgeordneter. Er sagte seiner Heimatzeitung, dem „Traunsteiner Tagblatt“, nun: „Die Bundesgesellschaft für Endlagerung besteht offensichtlich aus lauter durchgeknallten Narren: Gorleben soll plötzlich vollkommen unmöglich sein! Da kann ich nur sagen: Ich bin in meiner politischen Laufbahn kaum einmal derart belogen worden.“ Der Bundesminister a. D. beendete seine Worte mit einer weiteren Schelte gegen den Zwischenbericht und die BGE: „Wer das als Wissenschaft preist, beleidigt alle lauteren Wissenschaftler.“

Die BGE ihrerseits verteidigt sich gegen die Kritik aus Bayern, wollte aber offensichtlich kein weiteres Öl ins Feuer gießen. BGE-Geschäftsführer Steffen Kanitz sagte unserer Zeitung: „Die BGE geht davon aus, dass sich niemand aus dem Endlagerkompromiss verabschiedet.“ Das ist sehr sachlich, heißt trotz der vehementen Kritik aber auch, dass die BGE sich unbeeindruckt zeigt – trotz der versuchten Einflussnahme aus Bayern.

Minister Lies fordert mehr Bürgerbeteiligung

Darin unterscheiden sich Bayern und Niedersachsen offensichtlich grundsätzlich. Obwohl es in unserer Region das Atommüll-Lager Asse gibt, obwohl in Salzgitter ab 2027 im geplanten Endlager Schacht Konrad leicht- und mittelradioaktiver Atommüll eingelagert wird, erklärte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in dieser Woche im Landtag noch einmal, dass Niedersachsen keinen Einfluss auf die Entscheidung ausgeübt hat, Gorleben vom weiteren Endlager-Suchprozess zu streichen. Landesumweltminister Olaf Lies (SPD) pochte aber auf mehr Bürgerbeteiligung.

BGE-Geschäftsführer Kanitz entgegnete der massiven Kritik Ramsauers nüchtern. Er sagte: „Herr Ramsauer ist herzlich eingeladen, sich in die Methodendiskussion im Rahmen der Fachkonferenz Teilgebiete einzubringen.“ Diese startet schon nächste Woche in Kassel. Ob Ramsauer vorbeischaut?

135 Gebiete im Salz sind rausgeflogen

Dabei ist die Kritik der Bayern in Teilen nachzuvollziehen. Auf einer vormals „weißen Landkarte“ hat die BGE nach geeigneten Vorkommen von Ton, Salz und kristallinem Gestein gesucht. In diesen Vorkommen soll das Endlager tief unter der Erde entstehen. Die BGE hat 135 Gebiete im Salz ausgeschlossen, die hauptsächlich kristallinen Gesteinsvorkommen in Bayern sind aber alle noch im Rennen. „Der Grund dafür ist, dass die Salzstrukturen sich regional besser eingrenzen lassen als die Ablagerungsgebiete von Tongestein und Kristallingestein“, sagte Kanitz. Die beiden Letzteren erstrecken sich oft über mehrere Landkreise, manchmal sogar über ein paar Bundesländer.

Dass die gesamtdeutsche Fläche, die immer noch für das Endlager infrage kommt, mit 54 Prozent sehr groß ist, sei im ersten Schritt „naturgemäß“, so Kanitz. „Denn Deutschland verfügt eben über eine in weiten Teilen günstig erscheinende Geologie.“

Atomkritiker werfen der BGE allerdings vor, dass sich zu viele Deutsche nun weiterhin in Sicherheit wiegen würden. Nach dem nächsten Schritt aber stünden nur noch fünf Prozent Deutschlands für ein Endlager zur Auswahl.