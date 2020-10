Stephan Weil gibt im Landtag Regierungserklärung zu Corona ab

Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident Niedersachsen, steht mit einem Mundschutz vor der Staatskanzlei. Weil hält am 07.10.2020 im Landtag von Niedersachsen in Hannover eine Regierungserklärung zur Corona-Krise.

Hannover. Angesichts steigender Infektionszahlen in etlichen Regionen sind viele Menschen in Niedersachsen kurz vor Beginn der Herbstferien verunsichert.

Rund ein halbes Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie in Niedersachsen nimmt Ministerpräsident Stephan Weil am Mittwoch Stellung zur aktuellen Lage. In einer Regierungserklärung will der SPD-Politiker im Landtag in Hannover erläutern, warum die Landesregierung vergleichsweise vorsichtig bei Lockerungen ist.

Ursprünglich war geplant, dass ab Oktober in Niedersachsen wieder deutlich mehr erlaubt sein sollte als zuvor. Es waren etwa erste Schritte zur Öffnung von Discos angedacht. Angesichts steigender Infektionszahlen verschob das Land die geplanten Lockerungen aber mehrfach, nun wird zunächst ganz darauf verzichtet.

Im Westen Niedersachsens nehmen die Corona-Fälle zu

Vor allem im Westen Niedersachsens steigen die Zahlen aktuell: Im Kreis Vechta liegen sie mit 55,3 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen noch über dem Grenzwert von 50. Verantwortlich dafür sind Infektionen in einem Pflegeheim in der Stadt.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Auch das Emsland rückt nach einem Corona-Ausbruch in einem Schlachthof in Sögel deutlich näher an den Grenzwert von 50 heran - dort lag der Wert am Dienstag bei 46,8. Im Nachbarkreis Cloppenburg liegt der Wert bei 39,3 Fällen. Menschen aus Kreisen mit einem Wert von mehr als 50 sind als Urlauber in den meisten anderen Bundesländern in Deutschland nicht mehr erwünscht.

Lesen Sie mehr zum Thema:

Ab Freitag werden auch private Feiern beschränkt

Nach der neuen Corona-Verordnung, die ab Freitag gelten soll, will Niedersachsen künftig zum ersten Mal im Laufe der Corona-Pandemie auch private Treffen in den eigenen vier Wänden beschränken. Je nach Infektionsgeschehen können die Obergrenzen dabei regional unterschiedlich ausfallen.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Sind die Werte unter 35, dürfen sich in privaten Räumen drinnen bis zu 25 Menschen treffen, draußen bis zu 50. Liegt der Wert – wie im Kreis Vechta - über 50, dürfen sich nur noch bis zu zehn Menschen auf privatem Grund treffen – egal, ob drinnen oder draußen. Anders sieht es in öffentlichen Räumen aus, etwa in der Gastronomie.

Rasant steigende Corona-Zahlen: Berlin beschließt neue Beschränkungen Rasant steigende Corona-Zahlen- Berlin beschließt neue Beschränkungen

dpa