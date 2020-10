Streit um Asse-Zwischenlager überschattet Endlagerdebatte

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) hat Kommunen in Niedersachsen davor gewarnt, im Zusammenhang mit der Suche nach einem Endlager für Atommüll „reihenweise“ ablehnende Beschlüsse zu fassen. Zwar habe er Verständnis für die Reaktion etwa im Landkreis Emsland, sagte Lies am Dienstag im Landtag. Der Kreistag hatte einstimmig einen Beschluss gefasst, wonach ein Endlager dort nicht in Frage komme. „Wir sagen ja zum Standortauswahlprozess“, sagte Lies.

Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) hatte am 28. September einen Zwischenbericht zu möglichen Teilgebieten für ein Endlager in Deutschland vorgelegt. Demnach ist auch ein Großteil Niedersachsens geologisch für weitere Betrachtungen geeignet. Insgesamt gilt das für mehr als die Hälfte Deutschlands, auch Länder wie Bayern und Baden-Württemberg sind mit beträchtlichen Anteilen der Landesfläche ausgewiesen. CSU und Freie Wähler in Bayern hatten allerdings in ihrer Koalitionsvereinbarung ein Endlager in Bayern bereits abgelehnt.

Diskussion um Wirtsgestein

Niedersachsen fürchtet insbesondere eine Vorfestlegung auf das Wirtsgestein Salz. Im Landtag forderte Minister Lies, die Forschung an Endlagerbehältern und Endlagerkonzepten auch für die Wirtsgesteine Ton und Kristallin zu intensivieren. Der Salzstock Gorleben war von der BGE bereits in der ersten Runde ausgeschlossen worden. Die größte Zahl der nun benannten Teilgebiete sind aber Salzstöcke. Lies und die Grüne Miriam Staudte würdigten den Gorleben-Widerstand. „Wir alle müssen das Interesse haben, dass der bestmögliche Standort gefunden wird, und zwar egal wo“, sagte Staudte. Der SPD-Abgeordnete Marcus Bosse warnte davor, alte Debatten um Gorleben weiterzuführen. Auch Bosse betonte, „kein Landkreis, keine Gemeinde“ solle sich der neuen Suche entziehen. Lies forderte, die Ergebnisse der gesetzlich vorgeschriebenen Bürgerbeteiligung auch wirklich zu berücksichtigen. „Wir wollen kein zweites Gorleben und kein zweites Asse“, sagte Lies. Der AfD-Abgeordnete Stefan Wirtz sagte, man fange wieder bei Null an.

„Basta-Politik“ der BGE?

Heftige Kritik übte Bosse allerdings am Verhalten der BGE in Sachen Schacht Konrad und Asse. „Das wird sich die Region nicht gefallen lassen“, sagte der SPD-Politiker zum Vorgehen der BGE beim Thema Asse-Zwischenlager. Es soll nach dem Willen des Bundes direkt an der Asse entstehen, um den geborgenen Müll zunächst aufzunehmen. Diese Festlegung ist heftig umstritten, weil aus Sicht der Kritiker Alternativen nicht oder nicht ausreichend betrachtet wurden. Diese „Basta-Politik“ stelle den gesamten Begleitprozess bei der Asse in Frage, warnte Bosse. Der FDP-Abgeordnete Björn Försterling sagte mit Blick auf die Zwischenlager-Diskussion, man wolle eine wissenschaftliche Untersuchung der Strahlenexpositionen bei Transporten in ein Asse-ferneres Zwischenlager. Der BGE warf er vor, die Gesellschaft durch die Diskussion zu spalten. „Dieses Zwischenlager wird fast so groß sein wie Klein Vahlberg“, sagte Försterling. Hier erwarte er auch eine klare Positionierung der Landesregierung, die immer von Bürgerbeteiligung rede. Dies müsse auch für die Menschen in der Region gelten. Dazu habe Lies aber nichts gesagt. Konrad-Kritiker halten die Konzeption des Endlagers für veraltet und den Standort - auch wegen seiner Lage in der Stadt Salzgitter - für ungeeignet. Die BGE ist „Vorhabenträger“ für die Endlagersuche und betreibt die Endlager Konrad und Morsleben sowie Asse II. Konrad wird seit langem für die Einlagerung von schwach- und mittelradioaktiven Abfällen vorbereitet. Der Atommüll aus der Asse soll geborgen werden.