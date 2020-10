13-Jähriger bedroht Kind und löst Polizeieinsatz in Hoya aus

In Hoya erhielt ein Kind am Mittwochabend eine Drohung. Es solle am folgenden Tag nicht in die Schule kommen. Die Polizei zeigte Präsenz und konnte den Fall schnell aufklären. (Symbolbild)

Nach der Bedrohung eines Kindes in einem WhatsApp-Chat haben zahlreiche Polizisten am Donnerstag in einer Schule in Hoya im Landkreis Nienburg Präsenz gezeigt. Das Kind war am Mittwoch von einem Unbekannten angeschrieben worden, wie die Beamten mitteilten.

13-Jähriger bedroht Kind über Whatsapp

In der Nachricht hieß es, dass es „seine Schule besser nicht aufsuchen sollte“, dazu wurde das Bild einer Waffe geschickt. Aufgrund eines Hinweises aus der Schülerschaft konnte der 13 Jahre alte Verfasser der Chat-Nachricht ermittelt worden, bei einer Durchsuchung seiner Wohnung wurde Beweismaterial sichergestellt.

Der Junge räumte den Angaben zufolge sein Fehlverhalten ein. Zu keinem Zeitpunkt seien Schüler oder Lehrer in Gefahr gewesen, hieß es. Der 13-Jährige ist noch nicht strafmündig. Die Polizei prüft nun, ob die Einsatzkosten in Rechnung gestellt werden können.

dpa