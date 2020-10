Landesregierung sucht Gespräch mit „Land schafft Verbindung“

Mit dieser Demonstration im Weserbergland ließ die Protestbewegung „Land schafft Verbindung“ im Februar von sich hören. Am Donnerstag treffen sich Vertreter der Bewegung mit drei Mitgliedern der Landesregierung.

Die Landesregierung trifft sich am Donnerstagmittag mit Vertretern der niedersächsischen Bauern-Protestbewegung „Land schafft Verbindung“. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat dazu in das Gästehaus der Landesregierung nach Hannover eingeladen. Auch Landesagrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) und Landesumweltminister Olaf Lies (SPD) nehmen an der Gesprächsrunde teil.

Ein Konsens über mehr Naturschutz ist das Ziel – Nabu hält an Volksbegehren fest

Das Treffen soll eine offene Gesprächsrunde sein. Ein wichtiges Thema dürfte der „Niedersächsische Weg“ werden. Das Land hatte Landwirtschaft und Naturschützer an einen Tisch geholt, um gemeinsam über Gesetzesverbesserungen für mehr Arten-, Natur- und Gewässerschutz zu einem Konsens zu kommen. Damit wollte die Landesregierung einem Volksbegehren von Naturschützern für mehr Artenschutz zuvorkommen. Dass der Naturschutzbund (Nabu) als ein Unterzeichner des „Niedersächsischen Wegs“ bislang dennoch an dem Volksbegehren in Niedersachsen festhält, hatte zu Kritik von Landwirten und auch der Landesregierung geführt.

Zwar haben sich Ende August Landvolk und Naturschutzverbände auf mehr Umweltschutz verständigt. Die Übereinkunft muss aber noch durch das Landesparlament. Der Nabu hatte im Vorfeld mehrfach bekundet, auf das Volksbegehren nur dann zu verzichten, wenn der mit den Landwirten erzielte Kompromiss nicht im Landtag verwässert wird. Umgekehrt fürchten Landwirte, dass der Nabu noch Verschärfungen durchsetzen will.