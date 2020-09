Unfall mit mehreren Bikern im Südharz – Straße gesperrt

Osterode. Am Sonntag kam es auf der B498 an der Sösetalsperre zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Motorradfahrern. Es gab mehrere Verletzte.

Am Sonntagnachmittag kam es auf der B498 im Bereich der Sösetalsperre hinter Osterode zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Motorradfahrern. Es gab mehrere Verletzte, die Bundesstraße musste stundenlang gesperrt werden. Das berichtet die Polizei Osterode.

Motorradfahrer kollidieren

Ein Motorradfahrer aus Berlin war demnach gegen 16.50 Uhr in Richtung Riefensbeek unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit einem niederländischen Motorradfahrer und seiner Sozia. Diese wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt.

Koffer rutscht in Gegenverkehr

Durch die Kollision riss der Motorradkoffer des Niederländers ab, rutschte in den Gegenverkehr und stieß hier gegen einen weiteren Motorradfahrer, welcher hinter dem Berliner ebenfalls in Richtung Riefensbeek fuhr. Auch dieses Motorrad wurde beschädigt. Die B498 musste über mehrere Stunden gesperrt werden. pol/mh