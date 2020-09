Niedersachsen: Steuereinnahmen wohl erst 2022 auf Vorkrisenniveau

Die Corona-Krise reißt in diesem Jahr ein Riesenloch in die Staatskassen. In Niedersachsen will Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) am Freitagnachmittag vorstellen, wie groß genau die Lücken in den kommenden Jahren voraussichtlich werden. 2021 müssen Bund, Länder und Kommunen mit 19,6 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen auskommen als noch im Mai erwartet, wie die Steuerschätzer am Donnerstag in Berlin erläuterten. Die Erwartung ist, dass erst 2022 das Vorkrisenniveau wieder erreicht wird.

Kommunen befürchten drastisch sinkende Investitionen

Schon in diesem Jahr hat das Land Niedersachsen wegen der Corona-Krise mit einem Einbruch der Einnahmen zu kämpfen. Von Januar bis Ende August dieses Jahres nahm das Land 18,5 Milliarden Euro Steuern ein - das waren rund 5,7 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, wie das Finanzministerium in Hannover mitteilte.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Die Kommunen befürchten drastisch sinkende Investitionen. Auch der öffentliche Nahverkehr, Kitas, Schülertransport und Schwimmbäder könnten betroffen sein, warnte der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund am Donnerstag.

Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie:

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

dpa