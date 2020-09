Beteiligung an Umfrage zur Pflegekammer bleibt schwach

Auch kurz vor dem Ende der Umfrage zur Zukunft der umstrittenen Pflegekammer in Niedersachsen an diesem Wochenende ist die Beteiligung weiter schwach. Lediglich rund 13.000 der rund 78.000 befragten Pflegekräfte hätten sich bisher beteiligt, teilte das Sozialministerium in Hannover mit. Die Umfrage läuft bis zum 6. September. Unabhängig von der Beteiligung soll das Votum der Pflegekräfte zur Zukunft der Kammer bindend sein, bekräftigte das Ministerium. Ein Ergebnis soll bereits am Montag veröffentlicht werden.

Pflegekammer: Viel Ärger seit der Gründung

Die Kammer, eine Interessenvertretung, wurde 2017 ins Leben gerufen. Ärger gab es wegen der Pflichtmitgliedschaft aller Pflegekräfte und der Art der Beitragserhebung. Ende 2019 hatte das Land entschieden, die Kosten zu tragen, wodurch Teile der Kammer sich wiederum in einer unerwünschten Abhängigkeit von der Politik sahen.

