Das erste Wochenende im September bringt in Niedersachsen und Bremen voraussichtlich Regen (Symbolbild).

Wetterdienst erwartet verregnetes Wochenende in Niedersachsen

Das erste Wochenende im September bringt in Niedersachsen und Bremen voraussichtlich Regen. Für den Samstag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine wechselnde bis starke Bewölkung mit Regen und Schauern. Die Temperaturen liegen der DWD-Prognose zufolge bei maximal 19 Grad in Hannover.

Wetter am Wochenende: Laut DWD könnte sich Sonntag ab und an die Sonne zeigen

Am Sonntag zeigt sich wahrscheinlich ab und an die Sonne. Jedoch wird mit einem Durchzug von Schauern gerechnet – bei Höchsttemperaturen von 16 Grad in Bremen. Im Osten Niedersachsens bleibe es hingegen länger trocken.

dpa