Lastwagen dürfen sonntags in Niedersachsen nicht mehr fahren

Für Lastwagen gilt in Niedersachsen wieder das Fahrverbot an Sonntagen und Feiertagen. Das Land beendete mit Monatsbeginn eine Ausnahmeregelung für die Zeit der Corona-Pandemie, wie eine Sprecherin des Verkehrsministeriums in Hannover am Dienstag sagte. Seit März hatten Lkw auch an Sonntagen fahren dürfen, um die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen.

Sonntagsfahrverbot für Lkw geht auch in anderen Bundesländern wieder

Den Angaben nach gilt das Sonntagsfahrverbot ab September auch in Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Saarland und Schleswig-Holstein wieder. Einige Länder wie Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen oder Sachsen haben die Ausnahmeregelung schon früher beendet.

