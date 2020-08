Tourismusbranche in Niedersachsen fürchtet den zweiten Lockdown

Trotz guter Auslastung während der Hochsaison hat die Tourismusbranche an der niedersächsischen Küste enorm unter der Corona-Pandemie gelitten. „Zu Anfang der Saison war alles ungewiss. Gewiss ist: Aufholen kann man nicht mehr. Was weg ist, ist weg“, sagte Strandkorbvermieter Franz Kattwinkel auf Juist. Auf die Insel passten nur ein paar Tausend Menschen: „Mehr geht nicht. Die Einbußen sind nicht aufzuholen.“ Ostern lief nämlich ganz ohne Touristen - die ersten Wochen zu Saisonbeginn waren die Ostfriesischen Inseln für Urlauber tabu und wurden erst ab Mitte Mai schrittweise geöffnet. „Existenzängste haben hier alle gehabt. Wir auf der Insel leben vom Tourismus“, erklärte der 55-Jährige.

Ferienwohnungen und -häuser sowie Campingplätze hatten Saison

Während der Sommerferien in Deutschland gab es dann fast keine Beschränkungen mehr. Die Auslastung an der Nordsee sei an die 100 Prozent gegangen, teilte der Tourismusverband Niedersachsen mit. In den anderen Regionen wie der Lüneburger Heide oder dem Harz verlief es ähnlich. Die genauen Übernachtungszahlen liegen allerdings noch nicht vor. Autarke Versorgungsstrukturen wurden den Angaben zufolge stärker als sonst nachgefragt, also Ferienwohnungen, Ferienhäuser, Campingplätze oder Wohnmobilstellplätze.

Dass gerade zu Saisonbeginn die Gäste fern blieben, war existenzbedrohend oder kostete sogar Existenzen, wie Fahrradmonteur Maik Gülle auf Juist erklärte. „Im Winter wird hier gebaut und investiert und auf einmal blieben im Frühling die Einnahmen aus“, sagte der 45-Jährige. „Ich will nicht wissen, wie es nächstes Jahr wird. Was machen wir denn, wenn die zweite Welle kommt? Der zweite Lockdown? Diese Grundangst ist auf der Insel auf jeden Fall da.“

Die Angst vor einem zweiten Lockdown ist groß in der Tourismusbranche

Auch Strandkorbvermieter Kattwinkel teilt sie: „Wenn nichts neues passiert, kommen wir klar.“ Dass sich an einem regnerischen Tag kaum Gäste am Strand tummeln und die Körbe verwaist wirken, muss ihn hingegen nicht beunruhigen. „Die Urlauber buchen gleich die ganz Woche.“ Seine 240 Körbe seien daher fast durchgehend belegt.

Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie:

dpa