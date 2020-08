Lehrergewerkschaft kritisiert Hygienemaßnahmen und Lehrermangel

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissen (GEW) vertritt 96.000 Beschäftigte in Niedersachsen. Sie befürchtet Lehrermangel an Haupt-, Real- und Oberschulen. (Symbolbild)

Nach Einschätzung der Gewerkschaft Erziehung und Wissen (GEW) blicken viele der 96.000 Schulbeschäftigten in Niedersachsen mit Sorge auf den Beginn des neuen Schuljahres am Donnerstag. Bei der Lehrergewerkschaft seien viele Klagen eingegangen, dass die hygienische Ausstattung der Schulen angesichts der Corona-Pandemie unzureichend sei. Das teilte die GEW mit, die sich am Dienstag in Hannover zur Lage vor dem Schuljahresbeginn äußern will. Die Landesvorsitzende Laura Pooth stellt die Ergebnisse einer Umfrage vor.

GEW warnt vor Lehrermangel an Haupt-, Real- und Oberschulen

Eine andere Sorge sei der Personalmangel. Nach Erkenntnissen der GEW Niedersachsen könnten die aktuell ausgeschriebenen Stellen für Lehrkräfte nicht vollständig besetzt werden. Damit stehe zu befürchten, dass die Unterrichtsversorgung sich verschlechtert.

Die GEW hatte vor den Ferien gewarnt, dass zum Schulstart Hunderte Lehrkräfte fehlen könnten - besonders an Haupt-, Real- und Oberschulen. Dort hätten viele Gymnasiallehrer ausgeholfen. Doch sie gingen zum neuen Schuljahr an ihre Schulen zurück, sie würden dort wegen der Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren gebraucht.

