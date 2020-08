Nach Urlaubsrückkehr bitte möglichst zu Hause bleiben

Wer derzeit von einer Auslandsreise nach Göttingen zurückkehrt, sollte sich in den auf die Rückkehr folgenden 14 Tagen möglichst zu Hause aufhalten und unnötige Kontakte zu anderen Personen vermeiden. Diesen dringenden Appell richtet das Gesundheitsamt für die Stadt und den Landkreis Göttingen an alle Reiserückkehrer. Für Rückkehrer aus Risikogebieten gelten strengere Auflagen.

Wer den begründeten Verdacht hat, mit dem Corona-Virus infiziert zu sein, sollte nicht direkt zur Hausärztin bzw. zum Hausarzt gehen, sondern mit der Praxis erst telefonisch Kontakt aufnehmen, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Wer auf dem Land-, See- oder Luftweg aus dem Ausland in die Bundesrepublik Deutschland einreist und sich innerhalb von 14 Tagen vor der Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten hat, ist verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in Quarantäne zu begeben. Ein Risikogebiet ist ein Staat oder eine Region außerhalb Deutschlands, für den oder die zum Zeitpunkt der Einreise in die Bundesrepublik ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit dem Coronavirus besteht. Eine Übersicht über die Risikogebiete bietet das Robert Koch-Institut online unter www.rki.de.

Meldepflicht per digitalem Bogen

Weiterhin muss sich jeder nach Göttingen (Stadt oder Landkreis) Zurückkehrende und Einreisende beim Gesundheitsamt über den online ausfüllbaren Meldebogen melden und die Aufenthaltsadresse angeben (Meldebogen online unter www.goettingen.de). Falls im Flugzeug, Schiff, Bus oder Zug bei der Einreise aus einem Risikogebiet Aussteigekarten verteilt wurden, sind diese leserlich auszufüllen und beim Transportunternehmen abzugeben, so das Gesundheitsamt.

Wer sich innerhalb von 14 Tagen vor der Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten hat, ist seit 8. August verpflichtet, einen Test auf das Corona-Virus vornehmen zu lassen. Bis zur Übermittlung des Testergebnisses an das Gesundheitsamt und ggf. einer Aufhebung der Quarantäne durch das Gesundheitsamt, muss man in Quarantäne bleiben.

Für bestimmte Personengruppen gelten Ausnahmen von der Quarantäne- und der Testpflicht nach landesrechtlichen Regelungen. Dazu gehören Personen, die nur zur Durchreise in die Bundesrepublik Deutschland einreisen. Ein negatives Testergebnis kann nach landesrechtlichen Regelungen zur Aufhebung der Quarantäne führen.

Innerhalb von 72 Stunden nach Einreise ist der Test kostenlos (auch unabhängig von der Einreise aus einem Risikoland). Hierfür muss Kontakt zur Hausärztin oder zum Hausarzt aufgenommen oder die Hotline der ärztlichen Terminservicestelle unter Telefon 116 117 gewählt werden. Falls das Testergebnis bei Einreise mitgeführt wird, darf es bei Einreise maximal 48 Stunden alt sein. Die Testbescheinigung muss auf deutsch oder englisch verfasst sein.

Für Fragen ist das Gesundheitsamt Göttingen erreichbar unter Telefon 0551/400-4802 montags bis freitags von 9 bis 17 sowie samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr.