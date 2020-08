Ärzte: Politik stiehlt sich bei Corona-Kosten aus Verantwortung

Ärzte in Niedersachsen haben im Fall der Corona-Abwehr scharfe Kritik an der Gesundheitspolitik geübt, die sich in ihren Augen aus der Verantwortung stiehlt (Symbolbild).

Ärzte in Niedersachsen haben im Fall der Corona-Abwehr scharfe Kritik an der Gesundheitspolitik geübt, die sich in ihren Augen aus der Verantwortung stiehlt. Während die Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) mit eigenen finanziellen Mitteln die gesamte Infrastruktur für die Corona-Massentests aus dem Boden stampfen müssten, wolle für die Erstattung der Kosten in den zuständigen Behörden und staatlichen Einrichtungen niemand verantwortlich sein, hieß es in einer Mitteilung der KV Niedersachsen (KVN) und der ärztlichen und psychotherapeutischen Berufsverbände in Niedersachsen. Stattdessen schöben Länder und Kommunen sich die Verantwortung gegenseitig zu.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung*

Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Opt-In-Text *Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Corona-Kosten: Kassenärztliche Vereinigungen sprechen von „Abrechnungswirrwar“

Zahlreiche Maßnahmen zur Infektionsabwehr wie etwa bei den Testzentren hätten die Kassenärztlichen Vereinigungen als Standesorganisationen aller Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten aus ihren Rücklagen bezahlt. Aus Sicht der Ärztevertreter „ist es selbstverständlich, dass die staatlichen Stellen, in deren Auftrag wir tätig geworden sind, uns diese Mittel in vollem Umfang zurückerstatten“. Es könne nicht angehen, dass diejenigen, „die sich in vorderster Linie für die Gesunderhaltung unserer Bevölkerung einsetzen, diese Maßnahmen praktisch auch noch aus eigener Tasche zu bezahlen haben“, heißt es in der Mitteilung.

Zudem wird ein „Abrechnungswirrwar“ kritisiert: Viele Bestimmungen seien wirklichkeitsfremd, manches kaum nachvollziehbar. Ärzte fragten sich etwa: „Warum müssen unsere Medizinischen Fachangestellten einen Corona-Test aus eigener Tasche bezahlen, um arbeiten zu dürfen, während Urlaubern der Test kostenlos zusteht?“

Lesen Sie auch:

KVN: Teststrategie gehört auf den Prüfstand

Diese Teststrategie gehöre grundsätzlich auf den Prüfstand, sagte der KVN-Vorstandsvorsitzende Mark Barjenbruch der „Nordwest-Zeitung“ (Mittwoch). „Massentests an Urlaubern gehen unserer Auffassung nach in die falsche Richtung.“ Vorrangig getestet werden sollten medizinische Fachkräfte und Pflegepersonal, die besonders engen Kontakt zu Risikopatienten haben.

Das Corona-Testzentrum am Flughafen Langenhagen ging am Dienstag von der Zuständigkeit der Region Hannover in die der KVN über. Mit Beginn der Corona-Testpflicht für Rückkehrer aus internationalen Risikogebieten ließen sich dort von der Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) Tausende Menschen testen – rund 1600 allein am Samstag, gut 1300 und 800 am Sonntag und Montag. Unter ihnen waren laut JUH-Sprecherin ebenso Menschen, die aus Nicht-Risikoländern kamen und für die der Test freiwillig war. dpa

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.