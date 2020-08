Die Polizei in Hannover hat zwei Innenstadtraser festgenommen. Bei einem Unfall waren zuvor zwei Personen verletzt worden. (Symbolbild)

Hannover. Bei einem illegalen Straßenrennen in Hannover sind zwei Personen verletzt worden. Die Polizei Hannover konnte beide Täter festnehmen.

Zwei Personen bei illegalem Straßenrennen in Hannover verletzt

Bei der Flucht vor der Polizei nach einem illegalen Wettrennen ist ein Autofahrer in Hannover in einen anderen Wagen geprallt. Die beiden Insassen seien dabei leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die beiden Raser wurden von der Polizei festgenommen

Zuvor hatte die Polizei den 27-Jährigen dabei beobachtet, wie er sich in der Innenstadt ein illegales Autorennen mit einem anderen Autofahrer lieferte. Als die Beamten die Beiden stoppen wollte, hielt nur ein Wagen an. Der 27-Jährige fuhr weiter. Nach dem Unfall floh er.

Kurze Zeit später wurde sein mittlerweile abgestellter Wagen gefunden. Die Beamten fanden heraus, wo der Mann wohnt und nahmen ihn fest. Auch der andere am Rennen beteiligte Mann wurde vorübergehend festgenommen.

