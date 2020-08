Echte Polizei nimmt falsche Polizisten fest

Zwei falsche Polizisten sind in Osnabrück auf frischer Tat ertappt und anschließend festgenommen worden. Der 26 Jahre alte Mann und die 22 Jahre alte Frau hätten versucht, einen 73-Jährigen zu bestehlen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Sie hätten sich zuvor telefonisch bei ihm als Beamte ausgegeben und ihm erzählt, dass eine Einbrecherbande eine Notiz mit seinem Namen und seiner Adresse verloren habe.

Betrüger wollten fünfstelligen Betrag von 73-Jährigem

Bei einem weiteren Anruf forderten sie den Mann auf, 35.000 Euro von seinem Bankkonto abzuheben und das Geld auf einem Altglascontainer abzulegen. Der 73-Jährige kontaktierte allerdings zwischenzeitlich die Polizei.

Statt Geld hat es Altpapier und zwei Festnahmen gegeben

In Absprache mit den Beamten folgte der Mann den Anweisungen. Er fuhr zur ebenfalls eingeweihten Bank, nahm einen mit Altpapier gefüllten Briefumschlag entgegen und legte diesen am vereinbarten Übergabeort ab. Kurze Zeit später nahm die 22-Jährige den Umschlag an sich und stieg ins Auto des 26-Jährigen. Die wartende Polizei nahm beide am Donnerstag sofort fest. Beim Durchsuchen des Autos und der Wohnungen der beiden, fanden die Beamten Hinweise auf weitere Straftaten.

dpa