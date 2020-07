Videokonferenzen sind im Verlauf der vergangenen Monate für viele Menschen zum Alltag geworden. Die Landesregierung in Niedersachsen sieht für diese Technik auch Perspektiven für die Zeit nach der Pandemie. Dienstreisen hätten jedoch auch ihre Vorteile.

Hannover. Videokonferenzen haben sich in den vergangenen Monaten etabliert. Die Landesregierung in Hannover möchte auch nach der Pandemie an diesen festhalten.

Landesregierung will Videokonferenzen auch nach Corona nutzen

Aufgrund guter Erfahrungen mit Videokonferenzen will die Landesregierung in Zukunft verstärkt auf digitale Besprechungen anstelle von Dienstreisen setzen. Zu den Vorteilen gehörten die Zeitersparnis und eine höhere Flexibilität und Spontanität sowie eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, teilte die Staatskanzlei in Hannover mit. Außerdem diene es der Umwelt, wenn Flugreisen oder Autofahrten entfallen.

Zahl der Videokonferenzen werde nach Corona sicher zunehmen

Ein Vorteil von Dienstreisen sei dagegen, dass der direkte Austausch ein besseres Kennenlernen und vielleicht auch gegenseitiges Verstehen ermögliche, erklärte die Staatskanzlei. In der Folge könnten Konflikte mitunter eher bereinigt und gemeinsame konstruktive Lösungen gefunden werden. Allerdings sei das in den Videokonferenzen zum Umgang mit dem Coronavirus oft auch gelungen. Letztlich werde für die Dauer der Krise weiterhin im Zweifel eher die Möglichkeit von Videokonferenzen genutzt.

In der Zeit danach werde im Einzelfall - je nach Beteiligung, den zeitlichen Möglichkeiten und Themenschwerpunkten - entschieden, ob man sich trifft oder per Video konferiert. „Ganz generell wird die Zahl der Videokonferenzen auch in der Zeit nach Corona sicher eher zunehmen im Vergleich zu der Zeit vor Corona“, sagte eine Sprecherin.

Zahl der Dienstreisen halbierte sich im ersten Halbjahr von 2020

Im ersten Halbjahr 2020 halbierte sich die Zahl der Dienstreisen der Regierung in etwa im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Reisen innerhalb Niedersachsens sank von 613 auf 343, die außerhalb Niedersachsens von 139 auf 62. Die Zahl der Auslandsreisen ging von 21 auf 11 zurück. Dadurch wurden auch etliche tausend Euro an Kosten eingespart.

