Hannover. Die Absender kündigen einen „schweren Krieg“ in Hannover. Unterzeichnet sind die Briefe mit „Die Deutschen“. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Drohbriefe gegen türkische Geschäftsleute in Hannover

In Hannover haben türkische Geschäftsleute Drohbriefe bekommen. Die Polizei ermittele wegen des Verdachts der Volksverhetzung und der Bedrohung, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover am Dienstag. Zunächst hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtet.

Nach dem Bericht werden die Geschäftsleute in den Briefen beschimpft. Außerdem wird demnach in den Schreiben ein „schwerer Krieg“ im Steintorviertel angekündigt und mit dem Anzünden von Moscheen gedroht. Unterzeichnet sei der Brief mit „Die Deutschen“.

