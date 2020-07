Arbeitgeber: 2020/21 gehen bis zu 60.000 Arbeitsplätze verloren

Der konjunkturelle Einbruch durch die Corona-Pandemie gefährdet nach Einschätzung der Arbeitgeber rund 60.000 Jobs in Niedersachsen. „Wir erwarten, dass dieses Jahr etwa 30.000 Stellen verloren gehen, zu einem größeren Teil als Folge der Nicht-Wiederbesetzung von freiwerdenden Stellen, aber auch als unmittelbare Folge von Entlassungen“, sagte Volker Schmidt, Hauptgeschäftsführer der Arbeitgeberverbände, am Donnerstag in Hannover. Für 2021 werde nach derzeitigem Stand dann noch einmal ein Stellenverlust in ähnlicher Größenordnung befürchtet.

Umsätze liegen bis circa 40 Prozent unter dem Vorjahresniveau

Grundlage für die Prognose ist eine Umfrage, an der sich mehr als 800 Unternehmen - schwerpunktmäßig aus der Industrie, aber auch aus Handel und Dienstleistungen - beteiligt haben. In der Metall- und Elektroindustrie liegen die Umsätze demnach im Schnitt rund 40 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Viele Firmen verzeichneten weniger als 50 Prozent Auslastung. Für das zweite Halbjahr rechneten sogar 75 Prozent der Betriebe damit, dass sich die Auftragslage noch einmal verschlechtern wird, wie Niedersachsenmetall mitteilte.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung*

Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Opt-In-Text *Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Ab dem Herbst droht Schmidt zufolge eine Insolvenzwelle, die auf den Arbeitsmarkt durchschlagen wird. Er befürchte, dass Strukturanpassungen zu einer Verlagerung von Jobs ins südosteuropäische Ausland führen. „Diese Arbeitsplätze sind unwiederbringlich weg“, sagte Schmidt.

Landesregierung will erneuten Nachtragshaushalt von 8,4 Milliarden Euro beschließen

Die niedersächsische Landesregierung will die Krise mit Milliardenhilfen bewältigen. Nachdem bereits Ende März ein erster Nachtragshaushalt über 4,4 Milliarden Euro einstimmig beschlossen wurde, soll der Landtag Mitte Juli über eine weitere Etataufstockung mit 8,4 Milliarden Euro entscheiden.

Die Beschäftigten der niedersächsischen Metall- und Elektroindustrie müssen derzeit coronabedingt auf reguläre Lohnsteigerungen verzichten. Bei ihrer „Not-Tarifrunde“ im März vereinbarten Arbeitgeber und IG Metall aber auch eine besondere Unterstützung bei Kurzarbeit und Kinderbetreuung. Wegen der starken Belastung vieler Betriebe war es zu einem vorzeitigen Tarifabschluss gekommen.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

dpa