Landesregierung Niedersachsen stellt Haushalt für 2021 vor

Aufgrund der Corona-Pandemie wird der Fiskus im kommenden Jahr mit weniger Geld auskommen müssen. Das belastet die Haushaltsplanung für das kommende Jahr, die am Montag in Hannover vorgestellt wird.

Hannover. Den Haushaltsplan für 2021 stellt die Landesregierung Niedersachsen am Montag in Hannover vor. Corona-bedingt gibt es weniger Steuereinnahmen.

Die niedersächsische Landesregierung stellt am Montag um 12.30 Uhr in Hannover ihren Haushaltsentwurf für das Jahr 2021 vor. Zum Auftakt der vorangehenden Beratungen will der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) eine Reihe von Forderungen übergeben.

Corona-Krise belastet das Steueraufkommen

Der finanzielle Spielraum für politische Schwerpunkte ist wegen der Corona-Krise diesmal allerdings geringer als in den Vorjahren. Nach Angaben des Finanzministeriums sind die Steuereinnahmen Niedersachsens im ersten Halbjahr um 1,2 Milliarden auf 13,6 Milliarden Euro eingebrochen.

Der Gewerkschafter dringen dennoch auf umfangreiche Investitionen. Diese seien nötig, um die Wirtschaft wieder anzuschieben und die Beschäftigung zu sichern. Zur Finanzierung schlägt der DGB einen Niedersachsenfonds vor, der mit einer Anschubfinanzierung des Landes selbst Anleihen aufnehmen könnte.

Landesrechnungshof will an die Reserven, statt Kredite aufzunehmen

Der Landesrechnungshof hat die Regierung hingegen mehrmals ermahnt zu sparen. Vom Haushaltsentwurf 2021 erwarte man „deutliche Einspar- und Konsolidierungsmaßnahmen“, sagte Präsidentin Sandra von Klaeden. „Nur mit einer nachhaltigen Finanzpolitik wird es gelingen, das Land auch für künftige Krisensituationen zu wappnen.“

Auch die Kreditaufnahme von 6,4 Milliarden Euro für das zweite Corona-Hilfspaket, das Mitte Juli verabschiedet werden soll, kritisierte sie. Es liege zwar auf der Hand, dass das Land zusätzliches Geld benötige. „Die hierfür eingeplante Kreditaufnahme halten wir jedoch nicht in voller Höhe für erforderlich.“ Das Land verfüge noch über Reserven von rund zwei Milliarden Euro, die statt neuer Schulden eingesetzt werden könnten.

