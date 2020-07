Vier Tatverdächtige begehen 90 Straftaten aus Langeweile

Aus Langeweile haben vier Tatverdächtige 90 Straftaten in Niedersachsen begangen.

Verden. In Niedersachsen haben vier junge Menschen jede Menge Straftaten begangen. Der Sachschaden beträgt mindestens 500.000 Euro.

Nach einer Serie von Brandstiftungen, Sachbeschädigungen und Diebstählen in den Landkreisen Verden und Diepholz hat die Polizei vier Tatverdächtige ermittelt. Die drei Männer und eine Frau im Alter zwischen 25 und 28 Jahren sollen in den vergangenen Monaten etwa 90 Straftaten begangen haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Schadenshöhe: eine halbe Million Euro

Dabei soll ein Schaden von mindestens 500.000 Euro entstanden sein. Sie werden unter anderem verdächtigt, Postfahrzeuge in Brand gesetzt, ein Naturdenkmal und Bushaltestellen zerstört sowie Kraftstoffe von Baustellen gestohlen zu haben.

Bei Durchsuchungen in den Wohnungen der Tatverdächtigen und in dem mutmaßlichen Tatfahrzeug fanden Ermittler der Polizei Beweismaterial.

Langeweile wurde als Motiv genannt

Bei anschließenden Vernehmungen war einer der Tatverdächtigen nach Polizeiangaben weitgehend geständig. Als Motiv für die Straftaten wurde Langeweile genannt.

dpa