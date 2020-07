Gewerkschaft GDL will morgen Vormittag Erixx-Züge bestreiken

Die Gewerkschaft GDL bereitet für morgen Vormittag, 3 bis 10 Uhr, einen Warnstreik vor, der die Erixx-Züge treffen soll. Das teilt das Unternehmen aus Uelzen in Pressemitteilung mit. Der Streik durch die GDL sei auf dem gesamten Erixx-Streckennetz angekündigt. Erixx bittet seine Kunden, im Internet unter www.erixx.de oder per „Niedersachsen Fahrplaner“-App kurzfristig zu schauen, welche Züge fahren, welche ausfallen. Eine mögliche (Teil-)Erstattung der Fahrkarte/Fahrgastrechte gebe es nach Einreichung des Das Fahrgastrechteformulars, das in jedem DB-Reisezentrum oder online unter www.fahrgastrechte.info verfügbar ist.

Hintergrund: Ein ausgehandelter Verhandlungskompromiss zwischen rixx und der GDL wurde vor einigen Tagen überraschend wieder in Frage gestellt, schreibt das Unternehmen. Immerhin liegt trotz der Corona-Krise ein Paket mit einem Volumen von gut neun Prozent für eine Laufzeit von 14 Monaten auf dem Tisch. Erixx unternimmt seinen Angaben nach alles, um diese Situation so schnell wie möglich zu beenden. Der nächste Verhandlungstermin zwischen Erixx und der GDL soll in den nächsten Tagen stattfinden. red