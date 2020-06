Theater und Kinos in Niedersachsen sollen Montag wieder öffnen

Ein Kinobesitzer in Baden-Württemberg reinigt die Stuhlpolsterung seines Kinos mit einem Dampfreiniger. Auch in Niedersachsen stehen Kinobetreiber und Theaterleute schon in den Startlöchern.

Die niedersächsischen Theater und Kinos könnten vom 22. Juni an erstmals seit Beginn der Corona-Krise den Betrieb wieder aufnehmen. Das geht nach dpa-Informationen vom Dienstag aus dem Entwurf der Landesregierung für die neue Corona-Verordnung hervor.

Kulturbesuch nur mit Mindestabstand

Demnach ist der Besuch kultureller Veranstaltungen zulässig, wenn ein Mindestabstand von eineinhalb Metern gewahrt wird. In geschlossenen Räumen habe der Veranstalter zudem sicherzustellen, dass die Besucher eine Mund-Nase-Bedeckung tragen.

In vielen Orten – auch in unserer Region – sind Autokinos durch die Corona-Beschränkungen als Alternativen zurückgekehrt: so etwa in Wolfsburg, Braunschweig sowie in den Kreisen Gifhorn und Helmstedt.

Die neue Corona-Verordnung soll in den kommenden Tagen final abgestimmt und am Freitag der Öffentlichkeit vorgestellt werden. (dpa/red)

