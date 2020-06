Niedersachsen: Regen und Wolken im Süden – Sonne im Norden

In Niedersachsen ist das Wetter zum Wochenstart durchwachsen. Nach Unwettern mit Starkregen am Wochenende kann es vor allem am Montagmorgen in Südwestniedersachsen weiter Starkregen geben. Dieser lässt aber im Tagesverlauf nach und es bleibt den Tag über bewölkt, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienst (DWD) sagte.

In der Nordosthälfte Niedersachsens und in Bremen bleibt es dagegen trocken und freundlich. Die Höchstwerte liegen in beiden Bundesländern zwischen 21 bis 25 Grad, im Oberharz und auf den Inseln bei 19 Grad.

Auch am Dienstag und Mittwoch zweigeteiltes Wetter in Niedersachsen

In der Nacht zum Dienstag bleibt es überwiegend trocken bei Temperaturen zwischen 8 bis 15 Grad. Am Dienstag gibt es im Süden Niedersachsens zeitweise Wolken und vereinzelte Schauer. In Nordniedersachsen und in Bremen wird es voraussichtlich sonnig und im weiteren Tagesverlauf zeigen sich vereinzelte Wolken bei Höchstwerten von 22 bis 26 und auf den Inseln 20 Grad.

Am Mittwoch kann es im Süden erneut einzelne Schauer und Gewitter geben. /dpa