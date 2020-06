16 neue Corona-Infektionen – Maskenpflicht an Schulen

Im Landkreis Göttingen sind aktuell 199 Personen am Coronavirus erkrankt, 16 mehr als am Vortag. Das meldete die Verwaltung am Freitagnachmittag. Die Gesamtzahl bestätigter Infektionen steigt demnach auf 1.056 (+16); davon sind 325 in der Stadt Göttingen gemeldet, 731 im weiteren Kreisgebiet. Unverändert 779 Personen sind wieder von der Infektion genesen, 78 sind in Verbindung mit einer Erkrankung an Covid-19 gestorben. Die Zahl der Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohnern liegt bei 23,80 (Vortag: 25,63).

Maskenpflicht an Schulen

Die Allgemeinverfügung des Gesundheitsamtes zur Maskenpflicht an allen Schulen im Landkreis Göttingen bleibt weiterhin gültig. Darauf weist die Verwaltung hin. Demnach gilt für Schulgrundstücke und -gebäude die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Ausnahme: Unterrichts- und Verwaltungsräume. Diese Regelung gilt bis einschließlich 19. Juni. Sie ergänzt die Landesverordnung, die das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln zur Pflicht macht.

Zahlen aus den einzelnen Orten

Die Fallzahlen zum Corona-Geschehen in den Städten und Gemeinden (Gesamtzahl Infizierte / aktuell Erkrankte):

Flecken Adelebsen (6 / 2)

Gemeinde Bad Grund (Harz) (45 / 4)

Stadt Bad Lauterberg im Harz (83 / 3)

Stadt Bad Sachsa (76 / 2)

Flecken Bovenden (14 / 7)

Samtgemeinde Dransfeld (12 / 0)

Stadt Duderstadt (35 / 10)

Gemeinde Friedland (2 / 0)

Samtgemeinde Gieboldehausen (34 / 14)

Gemeinde Gleichen (11 / 4)

Stadt Göttingen (325 / 113)

Stadt Hann. Münden (18 / 2)

Samtgemeinde Hattorf am Harz (43 / 1)

Stadt Herzberg am Harz (207 / 9)

Stadt Osterode am Harz (98 / 9)

Samtgemeinde Radolfshausen (4 / 0)

Gemeinde Rosdorf (33 / 17)

Gemeinde Staufenberg (6 / 2)

Gemeinde Walkenried (4 / 0)

