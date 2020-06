Sprengstoffanschlag in Einbeck: Rechter Straftäter verdächtigt

Die Staatsanwaltschaft Göttingen ermittelt nach einem Sprengstoffanschlag in Einbeck gegen einen rechten Straftäter. Der 26-Jährige ist den Angaben zufolge schon länger wegen entsprechender Delikte „justiziell bekannt“. Er stehe im Verdacht, am Mittwochmorgen einen Sprengkörper im Briefkasten einer Frau deponiert und gezündet zu haben, berichteten die Strafverfolger am Donnerstagmorgen. Die 41-Jährige engagierte sich mit verschiedenen Aktionen gegen Rechtsextremismus in der Region.

Sprengstoffanschlag in Einbeck: Blutspur führt Polizei Verdächtigem

Bei der Explosion soll sich der mutmaßliche Täter an der Hand verletzt haben. Polizeibeamte konnten eine Blutspur bis zu einem Wohnhaus verfolgen. „Die Beamten haben das Haus observiert. Dann kamen drei Männer heraus, einer von ihnen der Szenebekannte“, sagte Staatsanwalt Andreas Buick der Deutschen Presse-Agentur. „Er hatte eine Hand verbunden und kam ins Krankenhaus. Jetzt wird gegen ihn ermittelt. Es wird noch geprüft, was für ein Sprengstoff das war.“

Die Wohnung sei anschließend durchsucht worden, dabei habe man aber vorerst nichts Verdächtiges gefunden. Die Beamten hätten die drei Männer vernommen, zu Festnahmen sei es bisher aber nicht gekommen. Auch das „Göttinger Tageblatt“ und der NDR berichteten über den Fall.

26-Jähriger unter anderem wegen Volksverhetzung angeklagt

Der 26-Jährige ist laut Staatsanwaltschaft bereits einschlägig vorbestraft. Es gebe unter anderem eine Anklage wegen Volksverhetzung gegen ihn, nachdem er im vergangenen Herbst vor der KZ-Gedenkstätte Moringen in rechtsextremer Kleidung posiert und sich antijüdisch geäußert haben soll, wie die Staatsanwaltschaft erklärte. Dazu kämen Beleidigungen. Es gebe hier aber noch keinen Gerichtstermin. dpa