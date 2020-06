LKW auf A7 bei Hildesheim umgekippt – Autobahnsperrung aufgehoben

Die A7 war in Fahrtrichtung Kassel bis zum frühen Mittwochmorgen gesperrt.

Hildesheim. Bis zum frühen Mittwochmorgen blockierte der verunfallte LKW alle drei Fahrspuren in Richtung Kassel. Der Fahrer wurde beim Unfall verletzt.

Ein Lastwagenfahrer ist mit seinem Fahrzeug auf der Autobahn 7 bei Hildesheim verunglückt und verletzt worden. Der Mann kam in ein Krankenhaus, wie ein Sprecher der Polizei in Hildesheim in der Nacht zu Mittwoch sagte.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt

Der mit Papier beladene Lastwagen war aus bislang ungeklärter Ursache am frühen Dienstagabend umgekippt. Das Fahrzeug blockierte daraufhin alle drei Fahrspuren in Richtung Kassel.

Die Autobahn 7 war für viele Stunden gesperrt

Die Autobahn wurde zwischen den Anschlussstellen Hannover-Laatzen und Hildesheim-Drispenstedt gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauerten bis 4 Uhr am Mittwochmorgen an. Autos und Lastwagen im Stau mussten wenden und wurden zur letzten Abfahrt umgeleitet.