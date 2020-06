Schweden-Rückkehrer müssen in Niedersachsen in Quarantäne

Ein Restaurant in Stockholm. Urlauber, die aus Schweden zurückkehren, müssen zwei Wochen in Quarantäne. Grund ist das Infektionsgeschehen in Schweden.

Hannover. Wer Urlaub in Schweden gemacht hat, muss nach seiner Rückkehr 14 Tage in strenge Quarantäne – selbst Einkäufe sind untersagt.

Wer aus Schweden an seinen Wohnort in Niedersachsen zurückkehrt, muss wegen der Corona-Entwicklung in dem skandinavischen Land in eine zweiwöchige Quarantäne. Das hat das Gesundheitsministerium in Hannover am Sonntag mitgeteilt.

Infektionszahlen in Schweden steigen

Hintergrund sei, dass es in Schweden in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Infizierte pro 100 000 Einwohner gegeben habe. Die Rückkehrer müssen demnach unverzüglich in die eigene Wohnung oder an ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort und dort 14 Tage bleiben - selbst Einkäufe sind untersagt. Außerdem muss das Gesundheitsamt informiert werden.

